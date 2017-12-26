甘薇都来美国过节了，证监局喊话贾跃亭就会回吗？

做人还是不要太高调。

这不，贾跃亭前脚在微博高调欢度圣诞，晒出一张FF工厂和所有工作人员的大合照，后脚就收到了北京证监局责令其回国的通告。

通告显示：北京证监局要求贾跃亭于今年12月31日前回国，履行作为前乐视系控制人的职责，给投资者一个交代。

于是吃瓜群众纷纷表态：坐等贾跃亭回国。但是，对于监管层喊话贾跃亭，律师则表示：并不具有强制作用。这就意味着如果贾跃亭不回来，北京证监局也没有办法，换句话说就是：回不回来还是要看老贾。

昨天老婆还在美国陪着一起过圣诞，一直声称“下周回国”的贾跃亭真的会回国履责吗?

估计不会。

早在11月初接受媒体采访时贾跃亭就明确表示，暂时不会回国。“因为债务纠纷会涉及到我，可能会对我产生限制出境和高消费的影响。一旦回国之后又来不了美国，FF的融资就没戏了，就垮了。”

贾跃亭还是了解形势的。

11月6日，贾跃亭首次被北京市第一中级人民法院下发了限制消费令。法令规定，贾跃亭今后不得进行乘坐飞机、G字头动车组、前往星级以上酒店、购买不动产、旅游、度假等消费行为。

其实，这并不是贾跃亭第一次登上“老赖”的名单。

当初以造车名义远走美国，FF汽车被贾跃亭视为翻身的最后一根稻草，获得融资就显得是十分重要。而这个冬天，关于FF获得融资的消息一度疯传坊间，最然最终被证实是一场乌龙，但是不得不说贾跃亭为了FF汽车，所谓“尽心尽力”。

在这样一个重要当口，贾跃亭难道真的会冒着“牺牲”FF汽车的风险回国履责吗?答案不言而喻。

其实，有关贾老板回国这件事，吃瓜群众已经被数次被放鸽子了：

7月5日，贾跃亭以会见乐视汽车和FF团队的名义去了洛杉矶，他称这次只是短期出差，下周就会回国。

7月13日，乐视公开表示：“贾总将于近期回国，极有可能在一两周内，具体时间根据美国事宜进展而定。”

7月27日，有媒体报道，贾跃亭会于近期回国处理出售乐视体育事宜。

……

现在，贾跃亭仍在为10亿美元的融资奔波，且看他会不会“抽空”回国一趟。