今日头条要做音频知识付费了，名字叫“新知”

据称，该音频内容产品名为“新知”，将被置于今日头条 App 内，和头条号、视频、问答等一样，根据系统推荐和社交订阅功能等分发。

品玩观察到，今日头条正在拉勾网上招聘语音合成科学家、语音识别工程师等岗位，证实了其正在开发音频相关业务。

这也就是说，在不远的将来，用户可以在头条上听到音频产品了。而根据这个新频道的名字来判断，也许还与知识付费有关。

在移动化和碎片化消费愈加泛滥的当下，音频内容消费潜力巨大。

今年 9 月，视频网站 B 站上线音频专区，满足社区用户不断增长的需求；紧接着，今年 11 月 18日，“毒鸡汤女王”咪蒙推出付费音频课程《咪蒙教你月薪五万》；再早有诸如《逻辑思维》罗振宇、《好好说话》马东，都瞄准了音频付费这一商业模式。

报道显示，截至 2016 年底，中国在线音频用户规模已突破 5 亿，各应用平台移动音频 App 累计下载量破 10 亿次。

今日头条现有的产品矩阵中已经涵盖了短内容、图片、文章、短视频、问答等，当然不会放弃音频这个载体。

然而，音频内容产品的线上呈现比图片和文章更离不开版权。曾被版权原罪缠身的今日头条，时至今日不可能不明白这一点。

上述知情人士称，今日头条已和喜马拉雅 FM 等有版权的音频平台签订合作协议，喜马拉雅的音频节目亦会发布在头条上，包括付费音频内容。

事实上，在上个月举行的“今日头条创作者”大会上，今日头条创始人张一鸣就宣布，今日头条会在今年推出内容付费产品。

如今看来，内容付费产品指的既是即将上线的付费音频产品了。

这些音频平台和头条合作的关系是竞合的，也是微妙的。之前的现象是，人人都想成为今日头条。考拉 FM 创始人俞清木曾向媒体表示，要做车载场景的音频今日头条。蜻蜓 FM 副总裁郭嘉也曾表示，想做音频领域的今日头条。

毕竟，今日头条是流量黑洞，其吸金能力是其他企业都望尘莫及的。

截至目前，今日头条旗下产品总日活用户超过 1 亿，单用户日均使用时长超过 76 分钟。

这些平台不可能不记得，此前，头条为了发展问答，从知乎挖来 300 来个大 V，并在创作者大会上宣布，计划在 2018 年投入 10 亿元补贴悟空问答答主。

如今，今日头条找到新的变现途径，正式进军音频领域，让方兴未艾的音频市场又有了新的变化。