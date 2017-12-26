IT之家12月26日消息 今日，北京铁路12306官方微信公众号发布消息称，为了进一步丰富信息通知渠道，即日起，12306网站将新增微信通知方式，选择微信通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过“铁路12306”微信公众号发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。

以下为公告全文：

关于微信方式发送购票通知服务的使用说明

为了进一步丰富信息通知渠道，即日起，12306网站将新增微信通知方式，选择微信通知后，购票、退票及改签等通知信息将通过“铁路12306”微信公众号发送，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。广大旅客可通过以下方式选择微信通知服务：

（1）通过微信扫描12306网站注册成功、支付成功、登录成功任一页面上的二维码，关注并绑定“铁路12306”微信公众号。

（2）通过“铁路12306”App支付完成页面上的选择微信接收通知功能绑定12306账号后，在微信中关注“铁路12306”公众号。

（3）在“铁路12306”微信公众号中点击菜单“更多信息->账号绑定”绑定12306账号。

（4）通过“铁路12306”微信小程序中“我->账号绑定”绑定12306账号后，在微信中关注“铁路12306”公众号。

（5）在“北京铁路12306”微信公众号中点击菜单“客运服务->账户绑定”绑定12306账号。

选择微信通知的旅客也可通过12306网站、App、公众号或小程序的微信解绑功能，取消微信通知，恢复短信通知服务方式。