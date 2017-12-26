腾讯电脑管家致歉：不合理推广确实伤害了用户体验

IT之家12月26日消息 昨天晚间，火绒安全实验室发布公告，称近日收到许多用户反馈，火绒对腾讯官方程序进行报毒、自动拦截等处理，并因此怀疑火绒产品误杀、误报。

随后发现，火绒产品之所以拦截腾讯相关产品安装，并且将其中某个模块当病毒处理，是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中，除了常见的欺骗、诱导之外，还存在功能严重越位、技术手段严重超常规（和某些病毒的行为一致）等问题。

今天早晨，针对此事，腾讯电脑管家发布致歉声明，其表示近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中，确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处，我们已于第一时间全部进行下线处理。在此，我们向广大用户深表歉意，并将对相关责任人进行处罚。

随后火绒创始人马刚转发此条微博，表示感谢腾讯的坦诚和勇气，在火绒昨天发出说明后，迅速、彻底地纠正了问题，并积极、善意地和火绒沟通。作为行业领军者，腾讯的态度和行动令人赞叹。

腾讯安全管家致歉声明▼