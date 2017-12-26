硅谷科技公司招聘信息含玄机：谷歌间接“吓跑”女性

北京时间12月26日晚间消息，西雅图软件初创公司Textio近日发布的一份研究报告显示，硅谷科技公司在招聘广告中的用词可能是造成该行业性别结构不平衡的原因之一。

Textio是一家专做特定情境下词汇和语言分析的创业公司，旨在帮助企业提升招聘质量和效率。近日，Textio对谷歌、苹果、Facebook和亚马逊等10家科技公司的近2.5万条招聘信息的用词进行了分析。

研究结果显示，对于像“不惜一切代价”(whatever it takes)和“着手解决问题”(tackle)等招聘用词，可能会将女性求职者“吓跑”。以谷歌和Netflix的招聘广告为例，他们会频繁使用“遵守纪律”和“着手解决问题”等词语。对于这样的招聘广告，往往吸引的是男性求职者。

Textio CEO基兰·施奈德(Kieran Snyder)称，招聘广告用词也是企业文化的体现。例如，Salesforce.com在招聘广告中经常使用“努力工作，尽情畅玩”。对于一些求职者而言，他们可能会认为：这是一份属于年轻人的岗位，有了孩子的父母不适合应聘。当前，Salesforces女性员工的比例约为30%。

同样，打车应用Uber在招聘广告中频繁使用“不惜一切代价”(whatever it takes)和“高绩效文化”(high-performance culture)等词汇。

相比之下，苹果和Facebook的用词相对缓和，经常使用“我们这个大家庭”(our family)和“感同身受”(empathetic)等词汇，从而吸引了更多的女性求职者。

但与硅谷其他科技公司一样，苹果和Facebook的女性员工比例并不是很高。在全球范围内，苹果女性员工比例为32%。具体到技术岗位，该比例仅为23%。

Facebook也是如此，整体而言女性员工比例为32%。具体到技术岗位，该比例降至19%。

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