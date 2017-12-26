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追赶三星小米：谷歌欲为Pixel手机在印度开设实体店

2017-12-26 21:58:06来源：凤凰科技作者：扬帆责编：远洋评论：

据印度《经济时报》北京时间12月26日报道，有知情人士透露，谷歌计划在印度开设实体店，以促进Pixel智能手机在印度的销量。印度是全球增速最快的智能手机市场之一。

一位消息人士说：“谷歌有在印度开设商店的计划，他们现在正在考虑。具体可能在2018年下半年推出。”另一位知情人士表示，为了实体店计划，谷歌已经挖走了苹果一位资深高管。

据悉，谷歌已经在印度各地的商场开设了十几家临时店铺，据称，这些店铺最近数周的表现让谷歌感到鼓舞。

至少有两家印度著名商场表示，它们收到了谷歌的请求，希望能够腾出空间供谷歌开设商店。“它们体会到了实体店的重要性，因为智能手机有许多功能在线上是没法介绍的，”一位商场高管说。谷歌在该商场开设临时店铺已经有一个多月时间。据这位商场高管透露，谷歌还开设了一间“暗室”，以展示Pixel 2能够在夜间或低光环境下拍摄出很好的照片。

“他们得到了很好的反馈，因此这可能鼓舞谷歌决定开设实体店，”他说。

据知情人士表示，谷歌还将利用实体商店销售其他产品。该公司的其他硬件包括谷歌Home智能音箱、Chromecast流媒体设备、Pixel平板电脑和Daydream虚拟现实头盔等等。

决定开设实体店是谷歌推动在印度智能手机销量的最新举措，在该市场，谷歌不仅落后于三星，还落后于小米、vivo和OPPO等中国品牌。这将是谷歌第二次尝试在印度开设实体店。2013年，它曾与BK Modipromoted Spice Group集团合作，推出AndroidLand商店，来销售三星、索尼、HTC、联想、Micromax、Spice等Android智能手机。

Spice当时表示，计划在18个月内开设50家AndroidLand商店，但由于销售不佳，该公司最终只开设了两家商店。

“作为试点项目的一部分，我们当时开设了两家商店，但之后我们未能继续推进该项目，因为这两家商店没有达到我们渴望的目标，”Spice CEO说道。

目前尚不清楚，谷歌是否会在印度申请单一品牌零售执照，或者是否会像苹果和三星那样采取特许经营路线。在印度，三星品牌商店归特许经营商所有，小米的小米之家商店同样归特许经营商所有。

目前，苹果正在印度申请单一品牌零售执照，从而开设自有商店。此外，苹果还在寻求税收减免等优惠，以在印度生产iPhone

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关键词：Pixel谷歌印度

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