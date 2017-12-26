阿里巴巴与山东政府达成合作，马云：要把亩产做到一千美元

12月26日晚间消息，今日，阿里巴巴集团同山东省政府达成战略合作，阿里巴巴集团董事局主席马云表示，“袁隆平先生把亩产做到一千斤，我们互联网技术，要争取把亩产做到一千美金。”马云补充说，“这样做，土地做了增值，农民才有最大的机会。”

马云当天在阿里巴巴集团同山东省政府的战略合作签约仪式表示，自己一直认为，中国每次的变革都是农村的变革，中国农村发展变化了，中国发生变化了，农村进步了，中国进步了，农民富裕了，中国才真正富裕。

12月1日，马云还携阿里巴巴合伙人集体亮相，宣布5年投入100亿成立脱贫基金，并将脱贫工作列为阿里巴巴战略性业务。

“如何让农村通过电子商务，把农产品能够卖出去，农民能够按需耕种，把大批的农民，农民工要变成产业农民，要变成农林工、农业工，这样国家才能起来。”马云说，这是自己一直以来的思考和阿里巴巴的行动。

据悉，在山东，已经有245个淘宝村。菏泽曹县，以前一直戴着省级贫困县的帽子，现在，它是全国最大的儿童演出服产业基地。青岛即墨大欧村，从事鸟笼加工有300多户，年产鸟笼50万套，村民靠着电商把鸟笼卖出了国，有的鸟笼甚至卖到上万元。

马云表示，阿里巴巴在整个农村淘宝的发展战略中，就想证明绿水青山必须是金山银山，阿里巴巴希望跟山东进一步加快合作，在农村的发展过程中，让农民致富。

山东省省长龚正当场高度评价了淘宝村、农村淘宝带动村民脱贫，“山东的淘宝村发展很快，对于脱贫攻坚，电子商务拉动贫困人口脱贫起到了很好的作用。”

马云表示，脱贫攻坚，环境保护这是十九大提出的重大目标，绿水青山是政治生态，自己听了非常兴奋，绿水青山就是金山银山，而且必须成为金山银山。

资料显示，不仅在山东，目前全国淘宝村数量已达2118个，淘宝镇达242个，淘宝村活跃网店超过49万个，带动直接就业机会超过130万个。在国家级贫困县和省级贫困县，淘宝村数量快速增长，电子商务对减少贫困发挥重要作用。