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中国电信：计划于2018年开展中等规模5G外场实验

2017-12-26 22:54:46来源：TechWeb作者：老喵责编：马卡评论：

12月26日消息，5G技术被称为未来人工智能以及物联网的核心技术，随着技术的逐渐成熟以及试验次数的增加，5G离正式商用的日前越来越近，也引来更多人的关注。日前，3GPP国际标准组织在葡萄牙里斯本召开的5G国际标准全会上正式宣布，面向非独立组网的第一版5G新空口国际标准按计划完成。

同时，中国电信方面也表示，随着非独立组网的5G新空口标准的顺利完成，中国电信计划于2018年在全国多个主要城市开展中等规模的外场实验，为2019年5G的试商用以及之后的规模商用做充分的准备。

据中国电信方面透露，在关键技术层面，其自主研发了5G技术和系统仿真验证平台，为5G关键技术的深度探讨、选择、和标准制定，提供了必要的科学依据与评判标准。

在网络融合层面，中国电信与业界伙伴充分合作，主导并推进“5G eLTE-5GC连接”等关键立项。而在网络架构层面，中国电信提出的"三朵云"（接入云、控制云、转发云）5G网络架构得到国家5G推进组的认可，成为中国5G架构的基准方案。其中云化的网络架构、模块化的网络功能、控制面与用户面分离、统一能力开放等关键特征直接影响了3GPP服务化网络架构标准的制定。

数据显示，截至2017年11月底，中国电信在3GPP以及ITU国际标准组织共主导5G国际标准立项21项，提交国际标准文稿300多篇，获得技术专利保护120项。

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关键词：中国电信电信5G

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