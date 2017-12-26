特斯拉移动电源在内：六款让车迷做梦都会笑的“直男礼品”

车迷是一种神奇的生物，他们宁愿几万元买套轮胎，也不愿意花上几千元提升生活质量。想跟他们打好关系送车送轮胎的事情根本不靠谱，这里不如试着关心一下他们的生活，来几套格调满满的小配件，说不定还能看到这群直男欢天喜地的壮观景象。

保时捷书架

你可以正儿八经的骗车迷这是从GT3上拆下来的尾翼。因为保时捷官方也使用了相同的说辞，售价达到530美元，正常人购买大伙一定觉得你疯了。但配上质感浓厚的金属书立，时尚和设计感爆棚。最后唯一的困惑就是在书架上到底该放什么书。

如果对方还不满足，可以在尝试这款从GT3上拆下来的椅子，名字也很酷炫，就叫Office Chair RS。保时捷的说辞还是从911 GT3上拆下来的，设计完全相同，售价5690美元。

特斯拉移动电源

这款与特斯拉纯电动卡车Semi以及全新Roadster同时推出的移动电源比两款车型更快上市，也更容易卖断货。这是特斯拉为了打消人们对18650疑虑而特别制作的锂电池移动电源，容量3350mAh，电池型号与Model S、Model X同款。

这款移动电源自带Lightning、microUSB接口，支持iPhone或者Android手机充电，重点是看起来有点像充电桩。至于对方问你是否支持超级充电什么的，你对着他傻笑就可以了。

布加迪发动机模型

这是一款非常精致的布加迪发动机模型，同时布加迪发动机也被誉为工程学上奇迹之一，能送出这个等比缩放，光是零配件就高达1000多个的超跑模型复制品。先别急着吐槽这到底是个什么鬼，如同高达模型一般，即使是模型也足以激发对方的肾上腺素。唯独可惜发动机噪音并不包含在这个高达1万美元的模型售价中。

什么？你嫌这个模型太贵，完整版的布加迪Chiron发动机售价可是要300万美元起步呢！

Hot Wheels车模

不不，我们说的不是那些身材婀娜的车模。风火轮Hot Wheels模型从1968年开始就风靡全球，传说各式跑车模型销量已经超过了40亿个，属于业界不可动摇的地位。甚至著名珠宝设计师Jason Arasheben还为其设计过一款价值高14万美元的钻石Hot Wheels，足以见得这个玩具规格到底有多么高。

齿轮戒指

如果你认识的车迷是个多动症爱好者，可以试试这家Kinect Design设计的戒指、吊坠、T恤。戒指和吊坠上的齿轮设计很容易让人摸上瘾，完全可以让闲着没事的车迷坐在沙发上自己跟自己玩耍，而且价格不贵，只需要129刀。

找驾校报个名

这个礼物绝对是个大招。没有车迷会对高阶驾驶培训说不。你可以偷偷用对方姓名给它报名一个路虎非铺装路驾驶体验日活动，或者宝马M架控体验日，甚至是开着阿斯顿马丁敞篷去冰天雪地兜风。特别是后者，雪地上驾驭跑车和肆意狂奔快感只可体会、无法言传。一辆高达500马力的阿斯顿马丁DB9在一条不到2公里的雪地赛道上跑两天，估计车迷的熊孩子劲很快就能消灭殆尽，还能获得满满的成就感。

好了，能帮姑娘们想到的车迷礼物就是这些。说白了终究还是花钱为上，但也没什么好担心的，毕竟付款的时候完全可以偷刷对方的信用卡，即使事情败露，纯正的车迷一定不会生气的，括弧笑。