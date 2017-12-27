日本主妇被“绝对抓不到”娃娃机坑惨，输掉孩子160万日元学费

昨日报道了几名日本女性在“绝对夹不到”娃娃机上花了47万日元而报警的新闻，其实这种将概率调到极低的娃娃机受害者远不止她们，一位日本主妇就在近日在电视上称，自己因为玩娃娃机，被坑了160万日元（约合人民币9.26万元），这些钱原本是孩子的学费。

在日本节目《スッキリ》上，这位30岁的主妇讲述了自己的被坑经历。

原本她是不去游戏厅的人，进去只是为了借用个洗手间，看到500日元的娃娃机就决定玩一次试试，一旁的女性店员看到之后就在旁边一直说“好可惜啊”“再来一次吧”这样鼓励引诱她的话，在多次失败之后，店员就劝她去玩更简单也更贵的2000日元/次的娃娃机。

这位主妇就换了更贵的娃娃机去玩，本来在免费试玩的练习期间还抓成功了，但花钱开始后就一次也抓不到了，很有可能是店员偷偷的调了概率。

手头上的钱花完之后，店员又开始说“太可惜了”“什么都没抓到呢”的话，竟然成功劝诱主妇去玩1万日元/次的娃娃机，主妇去ATM机取了钱，当天就花了35万日元的钱在娃娃机上，一旁的店员让这位主妇感觉她仿佛是自己的朋友一样，边喊着“啊啊，掉了”，边在一旁激动失落。

第二天，主妇又去了这家游戏厅，最终一共为了抓娃娃花了160万日元，，这原本是她三个孩子的教育费用。

那之后，她还和店员交换了联络方式，一直收到对方催促她来店的信息，不胜其烦，在和熟人聊天之后才发现自己被骗了，之后又看到了那条“绝对夹不到”娃娃机的新闻，才决定去报警。

这位主妇表示，到现在也不知道被骗的时候，到底是抱着怎样的心情。