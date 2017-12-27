内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

突破5000万片，北斗导航芯片销量创新高

2017-12-27 13:49:20来源：IT之家作者：珠玑/实习责编：珠玑/实习评论：

今天，根据北斗卫星导航系统官方消息显示，目前北斗芯片销量已累计突破5000万片，且应用规模不断扩大。

国产北斗芯片的制造工艺已由0.35微米提升到28纳米，其性能已达到并且超越了世界其他同类产品，而在价格上，国产北斗芯片的单片价格最低仅6元人民币，性价比优势十分明显。

据统计，目前国产北斗芯片的高精度OEM板已占据国内市场份额的30%，接收机天线已占国内市场份额的90%，未来，国产北斗导航系统将会应用于更多国家的多领域中。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：北斗导航

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10