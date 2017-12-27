突破5000万片，北斗导航芯片销量创新高

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今天，根据北斗卫星导航系统官方消息显示，目前北斗芯片销量已累计突破5000万片，且应用规模不断扩大。
国产北斗芯片的制造工艺已由0.35微米提升到28纳米，其性能已达到并且超越了世界其他同类产品，而在价格上，国产北斗芯片的单片价格最低仅6元人民币，性价比优势十分明显。
据统计，目前国产北斗芯片的高精度OEM板已占据国内市场份额的30%，接收机天线已占国内市场份额的90%，未来，国产北斗导航系统将会应用于更多国家的多领域中。
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