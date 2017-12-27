2017全球票房最高演员公布：范·迪塞尔夺魁

今日，福布斯公布了2017全球票房最高的演员排行榜，通过计算主演明星的票房收入进行排行，虽然超级英雄电影统治了大片好莱坞市场，但登顶第一、第二的都不是表演出身的演员，“范爷”范·迪塞尔以《速度与激情8》全球狂揽12亿美元、加上《极限特工3》共计16亿美元、约合105亿元强势登顶，第二为巨石强森，第三为《神奇女侠》主演盖尔·加朵，盖尔加朵还是本年度最受欢迎的女演员。

本次排行榜中，“范爷”的冤家巨石强森以15亿美元屈居第二，包括《速度与激情8》、《海滩游侠》、以及《勇敢者游戏：决战丛林》，这部新版勇敢者游戏明年将登陆内地影院。

虽然《正义联盟》评价糟糕，但“神奇女侠”盖尔·加朵凭借精湛的演技与气质轻松拿下第三位。

1.范·迪塞尔，16亿美元，《速度与激情8》、《极限特工3》

2.道恩·强森，15亿美元，《速度与激情8》、《海滩游侠》、《勇敢者游戏：决战丛林》

3.盖尔·加朵，14亿美元，《神奇女侠》、《正义联盟》

4.艾玛·沃森，13亿美元，《美女与野兽》

5.约翰尼·德普，11亿美元，《加勒比海盗5》、《东方快车谋杀案》

6.黛茜·雷德利，10.8亿美元《星球大战8》、《东方快车谋杀案》

7.汤姆·赫兰德，8.88亿美元，《蜘蛛侠：英雄归来》

8.克里斯·普拉特，8.64亿美元，《银河护卫队2》

9.克里斯·海姆斯沃斯，8.45亿美元，《雷神3》

10.约翰·波耶加，8.15亿美元，《星球大战：最后的绝地武士》、《底特律》