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华为2018路线图曝光：P系列、荣耀、Mate新品一个不少

2017-12-27 14:19:42来源：凤凰科技作者：箫雨责编：守一评论：

据科技博客PhoneArena北京时间12月27日报道，一份疑似华为2018年路线图的文件曝光。如果路线图属实，那么华为明年还会照例对各个手机产品线进行更新。

路线图显示，华为将在2018年第二季度推出三款P系列智能机机型：P Plus、P以及P Lite。明年第一季度，华为将把Mate 10 Pro和Mate 10 Lite推向更多市场，但同时也会发布三款新手机：Maya、Salina、荣耀1，这些名称都只是代号或占位符，并不是手机真正推出时的名称。

而且，华为预计还会在明年第一季度推出新款A2健身手环，新款Huawei 360摄像头、Huawei Scale(一款配件)以及华为B618无线路由器。

▲疑似华为路线图曝光

除了三款P系列手机外，华为还计划在第二季度推出第二款荣耀手机以及华为B525(可能是另外一款路由器)。

对于华为来说，明年第三季度是一个空闲期，该公司只会推出一款设备：第三款荣耀智能机。

到了第四季度，华为又忙碌起来。华为将在第四季度发布Mate Pro、Mate Lite机型，并推出第四款荣耀智能机。

不过，这份路线图的真实性还无法证实，至少到明年第一季度才能见分晓。

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关键词：华为华为手机路线图

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