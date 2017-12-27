女朋友问起第一次约会在哪里，我默默地看向了我家墙上

想装饰一下家里的四面白墙，除了90年代的世界地图、妈妈的十字绣、泰坦尼克号的电影海报之外，还能有什么选择？Grafomap这个网站为我们提供了一个新的选择。

Grafomap是一个能帮助你把世界任何一个地方设计成海报的网站，也就是说通过Grafomap你可以把你的故乡，你的大学，你和爱人订婚的地方又或者下一个旅行的目的地变成充满艺术性且独一无二的海报。

在Grafomap的海报编辑器里，你可以进一步编辑你的准确位置或坐标。之后你可以通过调整、平移和缩放地图来完成你的个性化设置，除此之外你还可添加、删除文本。Grafomap还自带多种独特的主题色彩，将对你有特别意义的地点变成一张充满艺术气息的海报。

（图自：Instagram)

制作的流程十分的简单，进入Grafomap之后，输入你想制作成海报的位置。这里我们选择位于佛罗里达州的萨尼伯尔岛。

输入位置后，网站便会带你进入海报编辑器。在这里你可以通过旋转，平移、缩放等调整地图。

Grafomap使用的是 OpenStreetMap 的开源地理数据库生成地图以及通过 Mapbox 在OSM的数据地图上添加设计。值得一提的是，目前Mapbox正在为Airbnb以及Uber等公司提供地图开发服务，但是Grafomap是第一家把这个工具应用于艺术上的公司。

另外，Grafomap还提供多种主题供设计者选择。

在Labels一栏，你可以修改、添加或删除文本、位置、坐标。

Grafomap同时还提供海报印刷的服务，在最后Layout一栏可以选择尺寸，是否附带外框等选项。价格也根据不同选择，介乎于49美元到168美元之间。

印刷出来的海报不仅可以成为独特的装饰品挂在墙上，同时也能成为一份有故事礼物。

（图自：Instagram)

(图自：Instagram)