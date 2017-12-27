起底钱宝网，“做任务赚钱”掩盖下的高利贷生意

12月27日消息，@平安南京 透露，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

今年8月，有媒体报道，钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路。投资人也发现APP已无法提现。

早在今4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

钱宝网成立于2012年，其所编织的骗局，被认为是继e租宝之后第一大非法吸储、非法集资。

通过网络查询，网易科技发现，自钱宝网成立以来，就不断有人在网上询问这个公司怎么样、到底是不是骗局？网友的回答也五花八门，有人直戳它是庞氏骗局，也有人用钱宝网的高收入和屹立不倒来反驳这样的指责。

不过，通过综合大量网友的分析，钱宝网的阴谋和阳谋也渐渐浮出水面。

阳谋

钱宝网的阳谋看上去是个正当生意。

钱宝网自 2012年初开始正式运营。最开始的商业模式是——看广告交押金得高收益，后来转变为以微商、股权投资为主的承诺高额回报的平台。

具体来说，钱宝网为广告主提供集中投放广告和收集用户信息的平台，用户在网站上以做任务的形式看广告来赚钱。用户的收益来自于广告费，钱宝网与用户五五分成。

在钱宝网，用户交纳任务保证金，领取广告任务，完成指定的任务天数，将获得任务指定的报酬，并拿回之前交纳的保证金。同时，用户每天签到和推荐好友也会有钱宝奖励。

2015年初，钱宝发布3.0 APP，在优化任务系统的基础上，植入了社交、购物、分享等功能，全面转型微商平台。当时钱宝网宣称，未来的核心盈利除了来自广告商的广告费，很大一部分将是微商的佣金。

在钱宝网之后的项目中，还有股权投资。“QBII任务-雷神空天”项目的年化利率高达43.6%。虽然钱宝网宣称其项目为分销，但其公布的合同范本显示，投资人与钱宝网签订的是股权投资协议。也就是说，一旦钱宝网不能按时还款，那也不用承担法律责任，因为QBII意向书是股权投资协议。

阴谋

不过，在2016年年初，即有网友在知乎上揭露了钱宝网的把戏。这个逻辑从根本上不成立，秘密藏在数字里。

钱宝网上面所谓的“看广告”任务的收益，基本都在月息2分左右，加上每日签到的万分之五，钱宝网给用户的综合收益高达每月3分5厘，年化收益42%（算上复利超过50%），这已经是高利贷的性质了。假设钱宝网融来1000万的任务保证金，那么每年的财务费用就是420万，这种费用不是靠所谓“广告收入”能覆盖得了的。

该网友解释，通常投资实业能有30%的回报都已经算暴利了。短期内年化收益能够超过50%的，基本都是高息的资金业务，也就是高利贷。由此推测，钱宝网的所谓“广告推广”只是一个幌子，私底下是在做违规的资金业务。

该网友进一步解释，如果钱宝网放出去的钱，没有出任何风险，那么它是可以保证这个收益率的。但是这基本不可能。因为即使是专业银行也无法做到0%不良贷款率，像钱宝网这种机构就更别提了。更何况会去借高利贷的人，都是被各个银行、小贷公司和担保公司筛过一遍的（如果能借到银行的钱，谁还会去借高利贷），风险是非常大的。只要出多几笔风险，钱宝网就得拆东墙补西墙，然后资金缺口越来越大，到最后卷款跑路，投资人血本无归。

而做股权投资，张小雷的如意算盘是，用QBII来借新还旧，到时候投资者拿到了钱宝网旗下的空壳公司股票，而张小雷拿到了钱。

张小雷是谁？

据此前媒体报道，张小雷是有前科的。

2003年，张小雷因为“泛美亚事件”锒铛入狱。张小雷1969年出生，时年仅34岁。

在“泛美亚事件”中，张小雷出任泛美亚公司CEO，以“向海外输送足球学员的名义”，先后将50多名小球员送到南美留学，并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径，总计诈骗资金约1000多万。

这是一场惊天骗局。据当时的媒体报道称，泛美亚公司与早年在智利西班牙联盟俱乐部踢球的一位绰号叫做潘乔的球员合作，潘乔注册了一家足球学校，泛美亚就是与这家单人足球学校签定训练合同，并付给他每月1000美元工资，外加场地费和训练费。

然而，实际上泛美亚与潘乔签定的是两个不同版本的合同。

中文版本说，中国球队是与智利西班牙联盟俱乐部签定训练合同，西班牙文版本明确规定是与潘乔足球学校联合组织球员训练。

实际上，中国少年球员与智利西班牙联盟俱乐部毫无关系，只是潘乔本人租了西班牙联盟队主球场边角上的一小块地方，作为中国小球员的训练场地。

据媒体报道，泛美亚在整个事情的运作费用只有百万元左右，小球员在乌拉圭生活条件非常窘迫。这便意味着有1000万左右的资金不知去向。

之所以出现这种局面，完全是张小雷挪用资金造成的。

后经由媒体曝光后，张小雷因诈骗罪被判入狱。出狱后，随即创立钱宝网，继续行骗。

（网易科技根据此前媒体报道和网络资料整理）