谷歌“奶爸”施密特退休：一代硅谷经理人的谢幕

12月21日，谷歌前CEO埃里克·施密特辞去Alphabet执行主席职务，将以技术顾问身份继续参与Alphabet公司事务，这意味着掌舵15年的谷歌幕后实权老将正式退休。施密特推文发表感慨：谷歌再也不需要大人来监护了。

施密特是业界公认的“当下硅谷三大精英经理人之一”，另外两位是苹果库克和微软纳德拉。这样的殊荣颇有考究，如果说上一代的硅谷传奇人物是盖茨和乔布斯的话，他们二位属于创业者，那么当下硅谷早已进入了守业的经理人时代。而三大精英经理人有两点共同特征：第一，临危受命；第二，都是企业航母转型大师，他们身上或多或少有着当年IBM郭士纳的影子。

埃里克·施密特是硅谷风云人物，其早年在贝尔实验室和帕罗奥多研究中心担任研究员；1983年加入Sun公司主导了Java的发展；1997年成为Novell CEO兼董事会主席，努力延迟了Novell走向终点的时间（IPX被TCP/IP取代）；2001年加盟谷歌董事会被聘请担任CEO一职，从此做起了布林和佩奇的“全职奶爸”。

从2001年之后的时间轨迹来看，施密特对谷歌的影响是举足轻重的，可以说，没有施密特就没有现在的Alphabet。谷歌发展初期，其决策层的三驾马车有着不同分工。众所周知，在那个年代，谷歌的创始人是两位年轻的准科学家，这对于强敌环伺的科技公司而言有着诸多不利。对于冒险家性格的布林和年少白头的佩奇而言，施密特从一开始就是强大的依靠，为布林的业务冒进作缓冲，替佩奇的踟蹰困惑做决断，可以说，施密特是三驾马车的灵魂车夫。

冲出微软布下的包围网

施密特的角色处于产品经理和企业战略之间，起初他放手让布林和佩奇做创点，自己负责战略布局，其娴熟的经营手段和成熟的策略经验成功让谷歌避免了因弱至毙的结局。

谷歌诞生的1998年是巨头微软如日中天的一年。那一年，震惊业界的与网景Netscape浏览器大战刚刚落幕，获胜的微软在Windows 98操作系统上集成了Internet全线标准。在当时的谷歌面前，微软俨然是一个不可逾越的巨人，谷歌甚至一度弱小到差点以75万美金卖给门户网站Excite公司。

两年后谷歌迎来了“监护人”施密特，施密特认为，谷歌要想在强者如林的业界别树一帜，必须走产品服务差异化线路，当时的互联网正刚刚起步，微软的强大表现在PC端的垄断和浏览器的标准，而谷歌的优势则在于万维网的创新。因此，施密特不停地鼓励布林与佩奇在万维网应用上推陈出新，并将产品与服务布局到网站上。

AdSense与AdWords业务让谷歌获利颇丰，并于2004年实现了IPO。此时的谷歌引起了业界巨头的注意，但施密特并未给潜在对手足够的反应时间。同年谷歌推出了1G容量的Gmail，Gmail首次在WebMail上运用了AJAX技术，流畅的体验让其他同行大吃一惊。此时的微软终于有所反应，开始升级Hotmail容量来回击这位新生的对手。

2006年，在盖茨的主导下微软发布了剑指谷歌的windows live search，两者的战争终于打响。但微软很快意识到，长期致力于PC应用层的自己对万维网产品很不适应。在Live策略并未取得成效的情况下，2009年鲍尔默发布新一代搜索引擎Bing，对谷歌进行了全面阻击。

面对微软的战略包围，施密特并未在搜索产品上与微软硬碰硬，他知道微软的基石是PC时代的存量，捆绑操作系统是惯用伎俩。为了避免重蹈网景的覆辙，必须不断开辟差异化的服务。期间，施密特领导谷歌发布了Google Docs、Sheets和Slides等一系列基于万维网技术的在线Web应用，这让习惯了传统PC端Office使用者第一次认识到万维网的表现能力之丰富，极大提高了Google网站用户黏性。

任用鲁宾和皮查伊，成就两大利器：安卓和Chrome

安迪·鲁宾是一个有着乔布斯那般野心的极客，施密特看上了他的能力。2007年第一部iPhone问世，所有人都看到了业界剧变的前兆。同年11月，施密特当机立断成立开放手持联盟，联盟的核心环节部件操作系统由鲁宾落实。当时施密特有个有趣的身份，他同时身兼苹果公司董事会成员，而鲁宾亦在苹果工作过一段时间，这让施密特遭到了来自苹果方面的非议，两难之下的施密特毅然辞去在苹果董事会的职务，选择了更具挑战性的一条路。

后来事实证明，施密特当时的决断相当程度上改变了后来的业界格局。如今安卓系统搭载全球移动终端设备85%份额，尽管将利润让给了苹果，但是改变了后者一家独大的局面。同时也改变了谷歌的命运，这让原本仅仅是一家致力于搜索引擎和万维网应用的互联网公司拥有了主导移动产业的巨大资源，扩大了先前极其有限的业务格局。

皮查伊是另一个重要人物，他与鲁宾被外界齐称“谷歌双璧”。一开始皮查伊要为谷歌打造浏览器的计划遭到了施密特的反对，因为网景的失败给业界留下了深刻的印象，后来施密特逐渐认同了皮查伊的观点，为Chrome项目申请资源倾斜。如今大家所熟知的Chrome已经取代IE成为全球最流行的浏览器，市占率超过65%。

倡导云计算，结束PC在互联网时代的统治

在三大硅谷精英经理人当中，施密特是最年长的一位，因而他也是唯一一位有着同时与上一代硅谷风云人物盖茨、乔布斯正面交锋经历的人，其狡黠的性格与灵活的手腕堪称业界“老狐狸”。施密特的影响力不仅仅体现在谷歌战略上，同时他也是业界新技术的倡导者，一定程度上改变了业界格局。在2006年的搜索引擎大会上（SES San Jose 2006），施密特首次提出了云计算的概念。之前在Novell公司的经历让施密特认识到未来人机终端与服务端分离程度加深的趋势，分布式计算将有广阔的市场空间。

谷歌由于发展万维网技术的需要，以及与开源社区关系密切，这让其在全球多个地域散布着大量计算设备，将分散闲置的计算资源加以整合可以创造为开发者提供服务的附加价值。这一理念后来为亚马逊、IBM、阿里巴巴等企业率先付诸实施。云计算的发展是对原有Intenet终端组织形式的一次极大改变，甚至终结了PC在互联网时代的统治。

最后

由此可见，施密特的硅谷生涯主要集中在发展万维网、提倡云计算和顺应移动趋势方向上的努力。在外界看来，他是极其优秀的职业经理人；在佩奇与布林眼里，他则是一名称职的“奶爸”，这十几年来对于谷歌以及两位联合创始人的关照可谓无微不至。如今“奶爸”退休，而Alphabet也早已不是当年“小孩子”组成的队伍，卸下包袱的施密特，是否还有暮年壮志的其他打算呢？