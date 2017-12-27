全球科技富翁今年财富增加2620亿美元：贝佐斯居首

据彭博社北京时间12月27日报道，彭博亿万富翁指数显示，随着股市并未受到经济、社会以及政治分歧的影响达到创纪录的高位，今年全球亿万富翁的总净资产增加了1万亿美元，是去年增量的四倍以上。

彭博亿万富翁指数每日对全球最富有500人的净资产进行排名。今年，彭博亿万富翁指数上的总净资产增长了23%，高于MSCI世界指数、标注普尔500指数的近20%涨幅。

对于科技大亨来说，这是标志性的一年。彭博亿万富翁指数包含了57位科技富翁，他们的总净资产增加了2620亿美元，增长35%，在所有行业中增长最快。

图2：科技行业富翁财富增长最多

其中，亚马逊公司创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)今年的净资产增长最多，总共增长了342亿美元，并在今年10月超越微软公司联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)，成为全球首富。盖茨今年62岁，自2013年5月以来一直占据全球首富位置，他已决定把大部分财富捐给慈善机构。贝佐斯的净资产曾在11月底超过了1000亿美元，目前为996亿美元。盖茨目前的净资产为913亿美元。

另外，Facebook联合创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)按美元计算的净资产增量排在第四位，今年总计增加了226亿美元。腾讯控股公司联合创始人马化腾的净资产在今年增长了近一倍至410亿美元，成为亚洲第二富豪。

38位中国亿万富翁登上了彭博亿万富豪指数榜单，他们在今年的总净资产增加了1770亿美元，增幅为65%，在49个国家亿万富翁中的增幅最大。