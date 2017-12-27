爱佑未来再致歉：受助儿童信息真实，总筹款294万

12月27日下午消息，针对“同一天生日”为贫困山区孩子筹款活动所暴露问题，爱佑未来慈善基金会再做声明，并致歉。

爱佑未来称，所有受助小朋友的信息都是真实的。在“同一天生日”H5中出现的小朋友，都来自“国家建档立卡”贫困户家庭，其个人相关资料均由各地“驻村干部”和“结对干部”（负责扶贫工作的各级别国家公务员）实地走访了解、拍摄并上传。

针对H5中出现同一个孩子有两个名字，甚至是2009年2月29日这种“不存在”的生日的问题，爱佑未来再次表示，“这完全是我们的问题所导致的低级错误，没有任何理由可以推脱。”并称，深感自责，诚恳致歉。“在后续工作中，我们会对内部审核机制和工作流程进行全面复盘。”

对于H5“提前泄露”，爱佑未来经过内部复盘，还原时间轴如下：

12月22日，“同一天生日”H5活动开启产品测试和预热传播阶段，“分贝筹”工作人员找到朋友转发到朋友圈，测试分享的效果。由于粗心大意，未及时进行删除，导致外传。

22日晚上，工作人员沟通爱佑未来官方微信公众号，发布了预热传播文章，宣布活动将在12月24日开始的“双旦”上线。其中一张海报上印有H5页面的二维码，但因文章推送时H5还处于测试阶段，其实是无法进行查询生日等交互功能的。

12月23日上午，接到6处儿童信息错误的反馈后，团队迅速进行了自查和更正。

12月24日，爱佑未来决定停止该项目，随即也将带有H5二维码的预热文章删除。

对于上述工作人员在运营流程中存在的问题，爱佑未来表示基金会正在进一步调查之中，后续会向公众进行通报。

此外，对于外界普遍关注的几个问题，爱佑未来也做出回应，新浪科技略做精简摘录于下：

该项目是否得到了云南省昭通市镇雄县的认可与支持？

“一対一助学”项目确实得到了当地政府机构的支持。2017年4月爱佑未来与云南省昭通市镇雄县扶贫开发办公室和北京零分贝科技有限公司签署三方合作协议，合作推出了“分贝筹”微信公众号应用产品，为云南省昭通市镇雄县辖下的贫困学生筹集生活费及助学扶贫款，其中，受助学生的信息、数据均来自于“国家建档立卡”贫困户家庭。

筹款究竟是否设置了上限？两百多万具体怎么花？

“一对一助学”项目中，所有小学及初中受助孩子是设有每人每年1200元的筹款上限的，而“同一天生日”H5活动是为该项目设计的推广活动。

本次活动总计筹款2941978.00元，所有善款均直接进入爱佑未来账户。（H5筹款页面显示2555898元是关闭启动时（2017年12月24日10：30）的数据，由于关闭有一定的时间差，加上善款资金到账有延时，所以两个数据不一样）。

善款将全部用于云南省镇雄县2452名贫困孩子一年的生活补助。除H5展示信息的366名孩子外，还将随机匹配（并信息审核）2086名孩子。（2452人*100元/月*12月=2942400元，其中一个孩子差422元需社足）。善款将直接拔付至贫困孩子监拆中人的银行卡，用于孩子学习和日常生活支持。

后续进展公示，如何做到及时透明，公众能否查询？

“一対一助学”项目原发放流程为：爱佑未来滚动拔付善款至监折中人银行卡上。随后，帮扶干部实地采集善款使用进展，上传至“分贝筹”并通过“分贝筹”公众号对应推送给捐助人。如发放过程出现问题，或结对干部没有及时反馈，下一季度的资金发放会暂缓。拨付善款记录及善款使用进展均发布在受助对象页面下“进展”标签页中。

“同一天生日”活动后，在善款发放时，爱佑未来团队工作人员将逐个核实孩子信息。经核实的孩子，善款直接拨付至贫困孩子监护人的银行卡。

所有捐赠记录、善款发放进展、善款使用进展均会爱佑未来官方网站及官方公众号上发布。后续爱佑未来会邀请具有公信力的第三方监督机构参与监督，并将通过实地探访、邀请捐赠人回访等方式让公众有更多机会了解项目实施情况，井监督善款的执行。

此项目为何会停止筹款？在备案上是否合规？

关于筹款主体资质等问题，爱佑未来向民政局进行了沟通和解释，正在等待调查结果。

此前，爱佑未来慈善基金会于3月10日向深圳市民政局提交此活动备案表，于2017年5月21日再次提交新一阶段的活动备案表，并于8月份在“慈善中国”上备案。

此外，爱佑未来还就“传播孩子照片”所涉隐私和伦理问题的质疑，以及后续如何开展公益工作等做出回应。

爱佑未来《关于“同一天生日”H5的说明与致歉。》原文如下：