筹集了千亿美元基金，软银2017年改变风险投资业

12月27日消息，据VentureBeat报道，今年，科技领域的发展形势显得动荡起伏，软银庞大的投资基金——“愿景基金”（Vision Fund）可能会在未来几年最大程度地影响到初创行业。

▲图：2016年7月21日，软银集团董事长兼首席执行官孙正义(Masayoshi Son)在日本东京软银世界大会上发表演讲

今年5月份，软银首席执行官孙正义(Masayoshi Son)宣布，该基金已完成了其筹资1000亿美元计划中的930亿美元资金，该基金的知名投资者包括苹果、高通以及富士康等。在今年早些时候在移动世界大会(Mobile World Congress)上，孙正义解释了该基金的目标，即向那些帮助他应对“机器变得比人类更聪明的时刻”做好准备的公司押下赌注。

在“奇点”到来之前，他需要参与到各种各样的技术中去，这些技术可以在快速发展的世界提供数据和洞察。他说:“我相信这个奇点将在未来30年内到来，这就是我觉得时间如此急迫的原因。”

▲图2：软银基金在美国市场上的风投趋势。2014年其投资额还为零，2017年已经达到数十亿美元

CB Insights的最新报告揭示了软银“愿景基金”在2017年对美国风险投资领域的巨大影响。报告中显示，软银今年在美国投资了16笔交易。值得注意的是，该报告发表于12月19日，此后软银宣布投资1.2亿美元于总部位于纽约的人工智能保险公司Lemonade。软银基金的投资数量不仅值得关注，其投资规模也相当庞大。CB Insights发现，软银的身影遍布全球最大的几轮融资中：

▲图3：仅2017年第三季度，软银基金就参与了美国10大科技融资中的7项交易，投资总额达49亿美元

而且这些数字不包括目前的谈判，比如收购叫车服务公司Uber相当数量的股票，这项有争议的交易已经使该公司的高管领导层和董事会产生分歧。据报道，软银出价480亿美元从Uber内部人士手中收购股票，这远低于该公司最近公布的700亿美元估值。在经历了灾难性的一年之后，Uber还在努力修复其声誉，这种估值下跌可能会给它带来更大的负面影响。

与此同时，软银刚刚宣布，今年其在滴滴出行(Didi Chuxing)的第二轮融资中领投。滴滴出行这轮融资40亿美元，估值达到560亿美元。

事实上，尽管CB Insights报告聚焦于美国市场，但软银的许多最大赌注都在其他地方。去年5月份，软银曾参与总部位于伦敦的虚拟现实创业公司Improbable Worlds的5.02亿美元融资，以及印度数字支付初创公司Paytm的14亿美元融资。当然，这些大赌注出现在一个时代的末期，这让观察者注意到，太多的创业公司价值已经被高估了。其他风投公司始终在抱怨，软银如此大规模的赌注将进一步推高它们的估值。CB Insights指出，软银的巨额投资是影响科技IPO市场的一个重要因素。

鉴于孙正义声称自己拥有更长远的目标，我们可能要过很多年才能确定这种广泛的投资是否会成为某种整体的凝聚力，或者这些投资是否被个别公司最终获得的回报所证明。但在接下来的几年里，软银似乎拥有了足够多的“大炮”和“储备”来攫取任何它想要的交易。孙正义正在被塑造为当前时代的科技伟人，我们将会看到他是作为一个傻瓜还是一个先知而被记住。