蚂蚁森林上线9.7kg巨型能量球，50万个保护罩全脱销

IT之家12月27日消息 日前，支付宝蚂蚁森林中推出9.7kg的超大能量球，今日，有网友发现，原本花200积分可以兑换的蚂蚁森林能量保护罩脱销了！

之所以脱销，是因为12月25日闲鱼信用速卖接入蚂蚁森林，用户通过信用速卖卖出闲置手机、笔记本电脑、大家电、数码相机，在交易成功24小时后，即可在支付宝蚂蚁森林领取相应的绿色能量。

产生的能量数经过北京环境交易所测算，从对应表来看，产生能量球的大小都非常可观。

IT之家小编了解到，能量保护罩是蚂蚁森林的能量保护道具，用户可在蚂蚁森林道具页面用200会员积分直接兑换，非钻石会员的单次兑换保护期为1天，钻石会员的单次兑换保护期为3天。

在巨型能量球上线两天后，就有网友发现蚂蚁森林能量保护罩页面开始出现脱销的提示，界面上的兑换按钮变为灰色，并写着“今日已兑完”。

“能量保护罩的兑换采用的是限量抢兑的方式，每天10点开始兑换，50万个能量罩每天都被抢空。”蚂蚁森林产品经理祖望表示，“为了保证产品的平衡性，目前不考虑再增加每日能量罩发放数量。”

此前，蚂蚁会员进行年终回馈，用户可以在“年终大回馈积分兑好礼”活动当中换购iPhone X、iPad Air2、飞利浦电动牙刷等商品，最高级的iPhone X可以通过69999积分免费兑换。官方也曾给出攻略，提醒大家合理使用积分，兑换心仪产品。