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联通公布机构精简阶段性成果：总部人员编制减少51.6%

2017-12-27 16:40:23来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家12月27日消息 中国联通官方微博今天下午发布消息称，布机构精简阶段性成果：总部人员编制减少51.6%

联通方面表示：这次瘦身健体精简机构有两个方面超过预期。

一是工作成果超预期。一是机构精简超预期。在总部层面，部门数量由过去的27个减少为18个，减少33.3%；人员编制由1787人减少为865人，减少51.6%。在省分公司层面，省分公司现有机构数减少205个，减少20.5%；本部管理人员职数减少342个，减少15.5%；地市公司机构减少2013个，减少26.7%；地市公司班子职数减少73个，减少4.2%。全国省级公司管理人员职数减少415个，精减率9.8%。

二是干部首聘超预期。在全集团组织进行了机构精简后的管理人员首次选聘工作，截止目前，管理人员平均退出率在14.3%左右。首聘结束后，各级聘任人员签订《业绩任务责任书》。落聘人员参加下级岗位选聘，易岗易薪。

中国联通在2017年7月14日晚间发布公告，其大股东联通集团的混改方案近日正式获批。这次联通经过混改试点企业名单确认、上市公司停牌、混改方案上报等一系列过程，也预示着混改试点密集落地的窗口已经正式开启。

混改之后的联通动作频繁，而企业本身也在实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

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关键词：中国联通机构精简混改

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