未来的硬件如何玩？看2017年芯片市场演变

2017年即将过去，对这一年进行一个总结的话，可以说是沉寂多年的PC芯片产业是一个重要的节点，也是呈现井喷式性能进化的一年，在这一年里，AMD完成了对Intel的反击，在过去，装机平台基本上Intel独大，甚至民家一直这样说“Intel酷睿i3默秒AMD全家”在今年，这种情况得到了逆转性转变，AMD Zen架构产品锐龙系列的诞生，凭借其优秀的性价比迅速崛起，不仅解决了之前产品的性能不足，并且功耗控制也极为出色，而且在DIY市场掀起了与Intel CPU的多核大战，藉此AMD的股价在今年年初暴涨一倍。

2017年，AMD的绝地反击之路

在消费端，AMD今年推出的Ryzen3系、5系、7系以及高端Threadripper处理器可以说让高中低端的不同用户需求段全部得到了满足，在多年之后，再一次获得了A饭们的追捧，而AMD全新的Ryzen不单只在制程工艺上追上Intel的14nm，同时重新设计了CPU的内部架构，注重单核性能的提升，对比上一代挖掘机架构有40%！更重要的是加入超线程技术！显卡端，继北极星(Polaris)架构显卡后，又一万众期待的基于“Vega”架构的显卡产品高调亮相，专注于AI、游戏设计和可视化等新领域；而服务器市场，随着EPYC的发布，意味着AMD在数据中心市场的回归和决心。

Intel终于表现出了慌乱并采取各项应对措施

面对AMD今年的绝地反击，Intel今年表现出了难得的慌乱，按照Intel的惯例，每一代新品的发布与上一代相隔都要在一年的时间，但是由于AMD今年如此强势的来袭，在仅距离第七代酷睿处理器的发布过去八个月的时间之后，Intel便在美国时间8月21日正式揭晓了第八代酷睿处理器(Coffee Lake)。

而且在入门级处理器上，Intel也将这一代的奔腾全系都得到升级，包括T版（节能版）：G4620、G4600、G4560,、G4600T、G4560T，在原有的两个物理核心的基础上加入超线程功能，实现了四个逻辑核心，大致规格直接看齐i3系列，而多核产品方面，5月31日英特尔发布全新一代高端处理器，新产品拥有多达18个处理核心，主要面向游戏玩家和电脑发烧友。

可以说，面对今年AMD全方位的阻击战，Intel也在全面防守反击，种种迹象都是以往Intel平台很少出现的，从侧面可以感受到AMD对Intel产生了不小压力。

高通今年再次杀入PC芯片市场，并将与AMD达成合作

看到今年Intel和AMD的相爱想杀，高通终于又坐不住了，决定再次杀入PC芯片市场，让这片市场的不稳定因素再度提升。其实高通进军PC市场，这已不是第一次。早在2009年，高通就曾经希望凭借自己的芯片（ARM架构）+Android的智能本企图杀入PC市场。但是结局并不好，一年之后便败下阵来。

直到2012年，高通已与微软合作推出新品再次杀入PC市场，当时的产品正是Windows+ARM组合的Surface RT，但结果仍然不让人满意，而且更尴尬的是Windows+英特尔x86架构组合的Surface反而成了如今的代表产品！

不过前几年手机的高速增长倒是让高通赚的盆满钵满，不过现在的全球智能手机市场已经日趋饱和，而IDC数据更是显示今年二季度，全球手机市场第一次出现了萎缩。这让高通的眼光再次盯到了PC芯片市场，并希望将手机终端的优势延伸到PC，高通认为下一个趋势将会是始终连接的PC时代。

高通此次推出的始终连接的PC产品，在操作系统层面和微软进行了深度整合，完美支持最新的Win10系统，这些搭载骁龙835的移动PC平台能在保持始终连接的情况下拥有一周的电池续航，而且具有无风扇、低功耗、长待机、更轻薄、全球4G实时在线等优点。

而且现在AMD还宣布与高通达成合作。或许从此PC市场英特尔的垄断地位将被打破，高通负责提供4G LTE高质量的连接性，AMD则是负责高性能的计算芯片。这种强强联合似乎是对英特尔造成了一定的威胁。

2017年的DIY市场都有什么好玩的？

电竞将是这几年的主题

其实除了芯片市场的火药味越来越足，让消费者尝到了各种甜头之外，今年DIY市场的很多变化都让其变得越来越有意思了，最主要的应该当属电子竞技产业的火爆带来的影响，电竞作为这几年热钱投入较多的几个行业之一，各大直播平台更是拉近了明星玩家与普通玩家之间的距离，如果说今年绝地求生是如何成为爆款游戏，在国内变得如此火热，一定离不开直播平台的传染力！

而这些都得到了各家PC厂商的关注，纷纷推出了自己的电竞产品，成立单独的电竞品牌与运营部门，培养自己的电竞主播，赞助自己的明星战队。而就目前来看，虽然各游戏品牌的出货量数据都非常可观，但远远没有达到饱和的状态。这也意味着在未来的几年依然有大量的操作空间可行。

可联动RGB灯效引领新风潮

对应硬件本身来说，除了电竞风潮外，2017年最值得玩的莫过于“灯”了，过去单调的单色光效时代已经终结，如今的灯效讲究的是RGB灯效，而且是通过光效控制器，让用户切换不同的光效或如呼吸灯、闪烁效果等不同模式光效，并组成键盘、主板、内存、显卡等等产品的联动RGB效果。随着各类硬件在光效元素上的飞速发展，拥有光效元素的硬件玩法被带领了一股新风潮。

VR越来越明确了未来的方向

另外VR在2017年也是个不得不提的词，相比前两年火爆的时期，今年的VR市场确实要萎缩了不少，虽然大家都很看好VR的未来，不过现阶段VR设备的瑕疵很大，大家也是看在眼里，它的动晕症、人机交互方式不够自然等问题仍普遍存在，导致VR技术在娱乐、社交等消费者端的应用受到限制。

不过商用范围内，现有的VR技术却能够满足部分产业和商务应用的需求。越来越多的传统行业在与VR结合。在市场推广与销售、教育培训、远程监控与操作等领域，都衍生了许多“VR+”的成功案例。甚至VR直播，目前这样的直播形式得到了很多大赛举办方、直播平台、用户的极大兴趣，这些都是VR未来的方向。

AI时代，大家都在争做主角

另外，大数据与AI技术也是大家疯抢的蛋糕，英特尔正在向AI市场积极的转型，而NVIDIA持续推行AI战略，AMD今年推出的“Vega”架构也在专注于AI，想必大家都明白一个道理，在未来的AI市场占有一席之地是多么的重要，而AI需要依托于更加彪悍的基础设施，这也就意味着半导体厂商，仍是AI时代的幕后主角。