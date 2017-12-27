三星太子李在镕案二审结案审判：检方建议判处12年

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IT之家12月27日消息 首尔高等法院今天（27日）上午10时召开李在镕和三星前任4名高管的二审结案审判，特检组方面建议法院判处李在镕12年监禁。
据悉，12月27日的这场结案审判，流程包括审问被告、特检组陈述并提出量刑建议、律师团辩护，以及被告最终陈述等。法院宣判结果或于明年1月末公布。
李在镕是三星电子副会长、三星集团实际掌门人，早前因涉嫌行贿朴槿惠及崔顺实遭起诉，一审获刑5年。
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