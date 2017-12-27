迈凯伦最快赛道车：即便我车门是玻璃的，你也看不到我穿着什么

我知道你很有钱。

花100万美元买宾利，你可以买到全部来自一棵树的木材饰板所烘托的奢华享受；花100多万美元买定制房车，你可以买到容纳全家人共同出行的宽广空间；花100万美元买特斯拉，你可以买到一个车队，一会排成N型，一会排成B型。

花100万美元买迈凯伦·塞纳，你只能得到一个恨不得啥也不装的车架子。

但谁让人家是最善于制造经典的超跑品牌中最新的Ultimate（终极）系列车型呢。

我就是喜欢你认为我丑，还只能看我屁股的样子

从一开始，迈凯伦·塞纳的任务就是要造出来一台最高赛道性能的迈凯伦。

这个目标无可妥协，即便你觉得它丑也在所不惜。

空气动力学是车身上每一根线条的笔触依据，如果你觉得怪异，那只能说自然本就是这样无情。

紧凑的座舱，前移的尾翼，都与传统旗舰跑车的舒展与修长背道而驰，谁让你想要跑的更快呢？

前部灯组被挤在狰狞的前脸末端，你一眼往上去看到最多的，是复杂的进气道设计，至于为什么很多部分都被漆上蓝色，是因为这些部分都是动态可变的叶片，会根据速度状态的不同进行调整。

侧面被各种复杂的棱线和空气通道所占领，这一切都是为了让空气伸出援手，把一切热量都扇走，再把整车按在地面。

迈凯伦·塞纳的小秘密，不仔细看是发现不来了。

这是首台采用中央锁止机构轮毂的迈凯伦，这种轮胎更换方式类似于F1，除了让车辆在赛道中使用时能够更好地得到维护之外，还可以降低轮毂部件的重量。

甚至，车辆的尾翼都是悬吊在支架之上的，好处是尾翼的下表面更为平滑，有助于实现更好的空气动力学效果。

说到尾翼，车辆的尾部是视觉灾难的重灾区，繁杂的线条让你第一时间连尾灯在哪可能都分辨不出来，更不用说那像社会大哥仰首抽烟般的三个排气管了，怎么着，不想看你也得看，因为你基本是没有机会超过去的，不过相信绝大多数车也是看不到两眼的。

而整车最具话题性的，莫过于门侧可以选装的玻璃面板了，两块由康宁玻璃组成的镂空可以让司机在过弯或者漂移的时候，轻松地看到赛道弯心在哪里。

已经有无数猥琐男，在各种猥琐文章中想象过通过这块玻璃欣赏副驾妹子裙下风光的场景。

不好意思，这车跑的太快，您可能真看不清。

姑娘对不起，你的包得自己抱着了

两扇蝴蝶门合上之后，坐在车里的你会感到吃惊。

吃惊的原因是，老子花了这么多钱，你就给我看点这个？

遍布车身的碳纤维材质，是你能看到、闻到和触摸到的几乎唯一一样材质。

正前方的仪表盘极其克制，或许迈凯伦认为你只需要去踩下油门就好，关注速度有什么价值呢？

对了，为了给你一点豪华感，这一条液晶屏幕，在点火的时候会缓缓弹起来。

中控台虽然也赶上了当前大液晶屏的快车，但怎么看怎么像是拿一个安卓平板临时装上来凑数的。

正真会让你愉悦的，是座椅右侧和头顶上的两处控制面板。

档位和驾驶模式的选择在腿边一字排开，这一块面板是与座椅绑定的，目的非常简单，无论你如何调整座椅，这个控制面板与手的距离始终如一。

头顶上的控制面板，灵感来自民航客机，忘了说了，发动机启停按钮在头顶之上，第一次用这车千万别乱了方寸。

整车唯一的“行李空间”，是赛车座椅之后的仅有的一小块储物格，官方数据说是够两个车手塞下两个头盔和两件赛车服。

姑娘对不起，你的包得你自己抱着了。

内饰仅有的选装件，是人与发动机之间的玻璃隔板（不选装的话就只能看到一块碳纤维板了），但是我相信所有车主都会选装的。

买这个车的人，一定会觉得发动机比姑娘好看。

讨论这车的动力，记住两个800就行了

年轻人喜欢的身材，一定是极度干练而又富有力量的。

就像迈凯伦·塞纳这样。

讨论它的发动机，只需要记住两个800就够了：最高输出功率800马力，峰值扭矩800 N.m。

而这个数据与之前神车P1的那套混动系统不同，它是完全依靠一台汽油机完成的，虽然还是4.0L V8双涡轮增压，但与之前720s上那台早已不可同日而语。

细思极恐，这是迈凯伦史上最狂暴的燃油发动机。

同时，这台发动机还应用了一系列先进技术，干式油底壳润滑、平面曲轴、低惯性的轻量化内部组件、双涡旋涡轮增压器和电子控制废气系统等，都是使马力如油般被压榨而出的功臣。

而这辆车的重量只有1198千克，意味着每吨车重就有600多匹马力作为坚强的驱动后盾。

在7速双离合变速器的配合下，一切动作都在瞬即之间完成，快到方向盘上都没有任何多余的按钮操作，毕竟你根本没时间去看一眼。

全新的RACC二代（Race Active Chassis Control II）液压悬挂系统，可以让本已贴地飞行的车尾再下沉5厘米，甚至让部分轮胎已经陷入车身之中，迈凯伦的提醒可不是玩笑：本模式仅限在非常平顺的赛道上使用。

官方数据还没公布，但有外媒表示，2.6秒的0-100 km/h加速和320km/h的极速，只能算是它的及格线。

对了，这台车可以合法上路，你可以省掉自己买一辆卡车拖头的钱。

如果有车媒告诉你这车已经被抢售一空，那它曾经是骗你

有很多伟人，虽然已经故去，但是名誉却与自己生命所系的钢铁之躯同在。

一如法拉利·恩佐，一如迈凯伦·塞纳。

曾经有不少车叫塞纳，丰田有一款（Sienna），雪铁龙也有一款（Xsara）。

但他们的英文都不是，也不配叫Senna。

埃尔顿·塞纳（Aryton Senna）以一己之力让赛车成为了巴西除足球之外的另一项国民运动，他在1988、1990和1991年三度夺取F1世界冠军。曾有人评价，“想要在赛道上击垮塞纳的人必须重新发明赛车运动”。

他在生前曾说：“作为一个F1车手，你可能会在某个瞬间从这个世界上永远地消失。你会发现自己实在如宇宙中的尘埃一般微不足道。扪心自问：这一切究竟值得吗？是否还应该继续下去？我不止一次地这样追问自己，答案对我来说非常明了：迈出第一步时，我早已接受了如此安排，并进而成为了主宰。”

一语成谶，1994年5月1日14点18分，塞纳的赛车在F1圣马力诺大奖赛的比赛中，以时速300公里冲向了混凝土护墙，死神在瞬间降临，一代传奇就此折翼。

对于赛车史上如此的传奇，迈凯伦敢于启用塞纳这样的名号，除了让塞纳的侄子参与开发的噱头之外，车辆的品质必须万里挑一。

迈凯伦·塞纳一共限量生产500台，今年12月10日开售之时，就已经宣布不能购买了。

于是很多车媒宣告此车发布即售罄，直到上周。

迈凯伦官方在迈凯伦官方粉丝见面会上，宣布拍卖最后一台塞纳，大家才知道原来这车还没“卖光”。

而最终的一台车以200万英镑的价格被拍下，这笔钱非常具备人情味，将全部用于资助巴西的贫困儿童。

但对于这种经典车型来说，这个价格一定是它拍卖史上最低的一次。

毕竟，以布加迪威龙的车主为例，每个购买这种限量超跑的人，平均拥有64台车、3架直升机和3架私人飞机。

但是我等凡人也不必烦忧，这还是有很多商机不是。

比如我就发现了一个：我要去做迈凯伦·塞纳车门玻璃的保护贴膜去了。