苹果降低旧iPhone性能，真的只是因为电池老化吗？

这个圣诞节，苹果过得不太舒服。

苹果「电池门」继续发酵，昨天在美国又发生了针对苹果降低旧iPhone性能的第三起集体诉讼。

同时华尔街多名分析师在昨日纷纷预测iPhone X在明年第一季度的出货量将低于预期，受此影响苹果股价在周二开盘就下跌近3%。

不知道这里面是否也有苹果「电池门」的影响，在前两天发起的「苹果电池门是否会影响你对新iPhone的购买」的调查中，仅有34 %的人表示不会。

有趣的是，在上周四摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师的最新投资报告中才显示，iPhone X刺激了中国人换手机的欲望和速度。

还未划上句号的苹果「电池门」

苹果「电池门」成为公众焦点，是从国外论坛Reddit的一个帖子开始的。

大量 Reddit 用户在对iPhone 6/6s进行GeekBench跑分后，发现更换电池后iPhone 6s跑分数据大大提高。基于这些案例，Reddit用户得出了一个结论：

旧的iPhone 6/6s卡顿变慢与电池的老化有关。

不久后两款知名跑分软件得出了截然相反的结论，把此事再推上了风口浪尖。

（iPhone 7在不同版本系统的跑分。图片自：Geekbench）

（3DMark的测试结果显示iPhone不同机型不同系统跑分数据变化不大，图自：Futuremark）

随着舆论不断沸腾，苹果在上周三通过媒体作出了官方回应，承认了电池老化的情况下确实会降低手机性能，同时强调这是为了保护电池、保护手机硬件，防止老旧设备自动关机。

从「电量低会令旧iPhone变慢」的讨论在网上不断发酵，到GeekBench等第三方机构纷纷给出跑分数据后，苹果的回应才姗姗来迟，而除了通过媒体作出回应，但目前为止苹果还未单独就此事发表官方声明。

这让苹果在面临巨大公关危机的同时也遭遇了多起法律诉讼，不到一周内苹果就遭遇了来自苹果用户至少的8起法律诉讼，其中多起为集体诉讼，均指控苹果隐瞒欺骗消费者降低旧iPhone性能，以引导用户购买新机。

苹果目前还未就这些诉讼发表声明，苹果「电池门」的走向也还不明朗。

苹果降低iPhone性能的真正原因是什么？

在苹果作出回应后，舆论对于苹果降低旧iPhone性能的真正原因依旧莫衷一是。

一方面不少消费者对苹果的回复仍不满意，质疑的声音没有减弱。另一方面也有不少用户认为苹果已经拿出足够的诚意，也认同苹果的回应。

那苹果降低iPhone性能的真正原因是什么？目前还没有一个来自第三方的权威结论，但爱范儿从现有的信息中梳理了相对主流的三种可能性。

但要说明的是，无论是哪一种目前为止都没有「实锤」。

苹果：避免电池老化影响性能

先来看看上周三苹果官方针对此事作出的回应：

锂电池在低温、低电量、和长久使用后能够提供峰值电流需求的能力会有所降低，将无法提供极好的性能，并将可能导致意外关机，以此来保护手机电子元器件。 去年我们对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE发布了一个新特性，那就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。现在，这个特性也被引入到了安装有iOS 11.2的iPhone 7上，未来还会支持其他款手机产品。

换言之，苹果承认了确实有「新版iOS系统会自动限制设备性能」的操作。

但需要注意的是，在这段措辞谨慎的回应中，苹果认为这一操作是电池管理的一项「功能」，并非Bug或功能缺陷，更加不是许多媒体口中的「计划报废」（厂商以某种手段限制产品的使用寿命）。

相反，苹果是在告诉用户这一「功能」让旧款iPhone能稳定运行更长时间。

针对苹果这一回应，爱范儿此前报道过部分国外电池行业专家从技术角度给出的意见。

其中美国阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）的电池专家 Venkat Srinivasan 认为：

在苹果称之为「峰值电流」的情况下，手机确实很容易出现意外关机，这是系统在短时间内消耗大量功率导致的，就像管道中的水流过大，苹果的解决办法就是减少通过管道的水量。 而所有锂电池都含有一个追踪电池容量变化的管理系统，苹果就是通过这个系统来获取iPhone的电池数据。

几位电池专家的观点一定程度上证实了苹果这一做法的合理性，但同时也有业内人士指出，手机过热降频十分常见，但过冷降频而且比过热降得更多的情况比较罕见。

iPhone 6s「关机门」的后遗症

去年11月，苹果也因为旧款iPhone的问题遭遇用户质疑。起因是不少用户反馈自己的iPhone 6s出现意外关机的问题。

很快苹果就承认了极少数iPhone 6s设备存在意外关机的问题，但也表示并非安全问题，并启动了「iPhone 6s意外关机问题计划」，为满足条件的用户更换iPhone 6s电池。

而事实上后来苹果发现需要更换电池的用户远不止「极少数」，宣布将通过系统更新的方式来解决这一问题。苹果表示在推送了iOS 10.2.1后，iPhone 6s意外关机的情况减少了80%，iPhone 6则减少了70%。

当时苹果并未解释这次系统更新具体是如何解决意外关机问题的，有不少用户和业内人士猜测，苹果为了避免大批量电池更换，就在这次更新中在电源管理系统中加入了限制手机性能的设置。

而在Geekbench的测试中，旧iPhone性能变慢就是从iOS 10.2.1开始，其中旧款iPhone 6s最为明显，这也一定程度上佐证了上述猜测。

（iPhone 6s在不同版本系统的跑分。图片自：Geekbench）

如果确实如此，这次的苹果「电池门」将是iPhone 6s「关机门」的后遗症。巧合的是，纵观「电池门」事件，其发展轨迹也和iPhone 6s「关机门」十分相似。

引导用户换新机的「计划报废」

关于iPhone变慢，坊间一直流传着这样一个说法：

苹果CEO库克的桌上有个小按钮，只要新机发布他就会按一下，使用两年以上的iPhone就会变卡。

这当然只是一个玩笑，可每年苹果发布新机都有不少网友反映自己的iPhone比平时更卡了。

随着这次「电池门」出现，有人将总结了「iPhone slow」这一次搜索词在Google搜索历年来的变化，发现每当苹果新机发布，「iPhone slow」的搜索量就会陡增。

这张趋势图以及曝光前苹果对限制旧款设备性能的绝口不提，让更多人质疑苹果降低旧iPhone性能的真正原因并不是电池老化，而是要刺激用户更换新款iPhone。

这种「阴谋论」流传已久，而苹果始终无法拿出有说服力的解释，因此很难怪用户会质疑苹果通过iOS降低旧iPhone性能是另一种「计划报废」。

当你在谈论苹果「电池门」的时候你在谈论什么？

虽然在苹果没有承认「电池门」事件是一次失误，但各路媒体和分析人士显然认为这就是苹果的一起负面新闻，可他们关注的重点却不太一样。

一开始不少媒体认为苹果在这件事中最大的问题是夺走了用户的知情权，Business Insider 在一篇文章中评论道：

这样做，不仅对客户保密，它还夺走了客户的选择权。客户现在有理由不再相信苹果，再忠实的果粉也会感觉出这家公司太多疑了。

iPhone开发者Marco Arment也表示：

不管出于什么原因，偷偷让旧版iPhone变慢这件事，对苹果声誉的损害可能会持续十年。

而随着事件发展，虽然没有实质性的证据，有媒体也开始质疑苹果的真正动机就是引导用户更换新机。

新京报在《苹果有什么权力让我们的手机变慢？》这篇文章中指出：

这是一个足以自圆其说的说辞，但压根无法解除大家对实质结果的担忧。因为在这套逻辑里，用户被剥夺了基础的选择权，财产权也被侵犯。 从最终的结果来看，消费者连“二选一”的可能都没有。面对着越来越慢的手机，所有人都会被引领到另一条路：为苹果每年的新品买单。

人民网则认为苹果应该还要给消费者一个说法：

从前两年冬天的「关机门」，到现在的「降频门」，曾经的那个「以消费者为上帝」的苹果，却变得越来越「精明」和「霸道」。到底应该是「体验至上」还是「商业至上」，或许这才是应该苹果真正值得反思的地方。

澎湃新闻评论员毕舸则希望监管部门能介入此事，如果苹果真的为了促进新产品销售而在旧产品上“搞小动作”，那就要依法严惩。

虽然国内还未出现对苹果的诉讼，但北京观道律师事务所朱金元律师表示国内用户如果在华起诉苹果公司，同样拥有一定的胜算几率：

苹果公司在未公开的情况下通过软件限制让手机变慢，这一行为侵犯了用户的知情同意权。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条和第九条规定，消费者享有知道其购买、使用的商品或接受服务真实情况的权利。消费者也享有自主选择商品或服务的权利。

换电池真的能让旧iPhone变快吗？怎么换？

随着「电池门」的曝光，不少苹果老用户都打算给自己的iPhone换一块电池，换电池真的能让旧iPhone变快吗？

爱范儿随机采访几位刚给iPhone换了电池的用户，一位近3年机龄iPhone 6用户在更换电池（非原装）后，手机明显更加流畅，此前的卡顿情况几乎没有了。

但同时也有用了2年iPhone 6 plus的用户表示在更换电池后感觉变化并不明显。

（图自：freepik）

如果不想更换新机，更换电池无疑是性价比最高的选择，那要怎么给iPhone更换电池呢？爱范儿给你简单介绍一下。

这里不考虑自己动手更换的做法，虽然网店上已有很多附赠教程的拆解工具出售，但对于普通用户来说也不轻松，而像iPhone 7上的黏胶在拆除后就难以恢复原有的防水性能。

这里有比较现实的三个方法：

1.如果你仍在保修期或者购买了AppleCare +，并认为电池有问题，可向苹果提出更换电池，如果你选择邮寄给苹果，可能需要7-9天，如果你预约到App Store或者授权服务商，这个过程将不超过7天。

2.如果超出保修期，可以选择苹果官方的电池更换服务，价格79美元，不包含运费和税费。

3.选择非官方的第三方平台，这价格也许更低也不需要预约，但要注意一旦让未授权的第三方更换电池，将会使苹果官方的保修失效。

据爱范儿的粗略调查，在非官方的第三方平台更换iPhone电池，价格在60-120元不等，当然其中很多都不是苹果的原装电池。

最后的话

对于苹果「电池门」，其实值得关注的就两个问题，一是苹果对用户知情权的忽视，二是苹果是否真的借此实施「计划报废」。

对于产品功能存在的缺陷，苹果经常以一种圆滑态度应对。从iPhone X的OLED显示屏「烧屏」到「电池门」，苹果倾向于这些问题称为功能而非Bug。

就算确实如此，这也很容易让用户感到在知情权被夺走后再一次受到欺骗，造成对品牌的二次伤害，多年前iPhone 4的「天线门」算是前车之鉴，所幸最后乔布斯力挽狂澜。

（「天线门」新闻发布会现场，图片来源：WSJ）

至于「计划报废」，从上世纪开始就是科技行业内常见的做法。虽然苹果不承认对产品采取「计划报废」，但苹果等科技厂商确实不太希望产品太过长寿，以至于影响到新品的销售。

今年美国维修贸易组织的一份报告就指出，苹果等一批科技厂商忽视数码设备的可维修性，暗中让产品变得更难维修。

其实从第一款iPhone一体化的设计开始，苹果就把手机维修的难度提升了。在拆解网站iFixit发布的一份报告中，苹果产品在最难维修排行榜上名列前茅。

近年来在美国，「电子设备维修权」（Right to Repair for Consumer Electronics）这个法律概念被更多人知道，这项法律旨在赋予消费者可自己拆卸、修理或重组电子产品的权利的法案。

今年「公平维修」（fair repair）法案在美国12个州通过，这项法案要求科技厂商要向独立的第三方维修店和个人提供替换零件和拆解工具，以方便其自行对产品进行维修。而苹果则通过到游说团队试图来反对这一法案。

在商言商，我们理解厂商们希望销售更多新品的心情，但也希望多一点真诚，少一些套路，起码不把存在的问题修饰成「功能改进」。