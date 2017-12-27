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远距离无线充电技术WattUp获FCC批准：距离可达0.9米

2017-12-27 20:27:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月27日消息 FCC刚刚批准了一项远距离无线充电技术，该技术将无线充电的实用性带到了新的高度。

由圣何塞初创公司Energous开发的WattUp Mid Field发射器是一种远距离无线充电系统，可为3英尺（约0.9米）远的设备进行充电。这相比目前的智能手机无线充电器有着显著的改进，目前的无线充电要求设备跟充电器直接接触，实用性受到限制。

Energous称WattUp Mid Field发射器昨天获得了FCC批准，号称是第一个可同时为多个设备进行远距离充电的商用无线充电器，支持的设备从智能手机到键盘，耳机等等。

更值得一提的是，该公司称正在开发WattUp Far Field发射器，其工作距离高达15英尺（约4.5米），但目前该发射器尚未获得FCC批准。

这个系统的充电功率到底有多大还有待观察，通常情况下，为多个无线设备同时充电需要耗费比单个设备更长的时间，而Energous在其新闻稿中没有提及到具体的功率，但更大的问题是设备的兼容性，显然，这种解决方案需要特殊的兼容硬件，也就是接收器，这就要说服OEM厂商采用该技术，但这并不是一件容易的事。

Energous尚未公布任何利用该技术的设备，但该公司将在2018年的CES上对该技术进行进一步介绍，不妨期待一下。

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