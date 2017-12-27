VSS：《绝地求生》中的渣枪，竟是俄军特战利器

无论怎么看，VSS都是一把奇怪的枪：它有着夸张的黑色消音器、被完全包住的枪管，以及AK式的上机匣——这些让她看上去怎么都不像一把传统的狙击枪。另外，她那仅400米的有效射程也完全满足不了需求，因此也很难称得上是一把标准的狙击武器。然而，她那猎奇的造型却引起了游戏设计师的兴趣，这让她频频出现于现代FPS中，成了毛子阵营中为数不多的、“长得不像AK”的武器。

VSS的代号是“绞丝机”：“绞丝机”这个称呼没有任何意义，只是苏联人每研发一个项目，就会取一个不明所以的内部称呼

不出意料，所有游戏中的VSS的威力都小的可怜，尤其在“吃鸡”中，需要5枪命中身体才可以杀掉一个二级护甲的人。这种设定似乎有许多理由：VSS的口径“仅有”可怜的9mm，还使用特别的亚音速弹，枪管短得不像话，让人很自然地把它想象成一种威力小的消音武器。但事实真的如此吗？答案也许截然相反，这款经历了阿富汗战争，两次车臣战争，俄罗斯建国以来全部的恐怖袭击和武装冲突的老兵绝不是什么善茬，和大多数人的想法相反，她仍是世界上最优秀的消音轻武器之一。

为什么研发VSS：应战场需求而生

KGB旗下A队“阿尔法”的两位组员在阿富汗

1983年，阿富汗战争打得如火如荼。就像越战中的美军一般，苏联的机械化部队对叛乱者的游击战似乎无可奈何，但另一方面，苏军依旧控制着交通线和主要城市，依旧有着发起清剿作战的能力。

当时，作为克格勃旗下的特种作战精锐，A（Alpha）、B（Vympel）队便活跃在阿富汗的群山之中。从1950年代以来，苏联的特战部队便一直配备的是AKM突击步枪，这些步枪上面安装了PBS（Pribor dlya Beshumnoj Strelby，即俄语中的“无声发射装置”）消音器和特殊的7.62x39 US(Umenshennaya Skorost，即俄语中“低速”)亚音速子弹。在亚音速子弹和消音器的配合下，枪声可以得到最大的控制，但作为代价，其威力也大大降低了。

苏军特战单位的早期经典装备：AKMS突击步枪+PBS消音器+7.62毫米亚音速子弹，有时，突击步枪也会使用75发的弹鼓，以增加火力输出能力

PASGT套装，根据生产批次有防护等级的差异，但主要是NIJ II级；这是一种经典装备，直到海湾战争中，海军陆战队（即军迷常说的“四等人”）仍在使用

先不提在阿富汗作战时子弹需要的高末端动能，当时的北约已经大规模换装凯夫拉护具（PASGT系统，见上图），而7.62毫米亚音速弹完全无法在有效作战距离上击穿这些新时代的防具。考虑到克格勃旗下行动队的主业不是漫山遍野的打游击队，而是敌后作战和发起斩首行动，研发一套全新的消音武器系统已是迫在眉睫。无独有偶，正好隶属于苏联陆军的特种部队——格鲁乌也对他们手上的武器不甚满意，两大组织一拍即合，在1983年提出了对新型消音长距离武器的要求。

9x39毫米亚音速弹的研制者：尤·扎·伏拉洛夫（左）和叶·西·克尔尼洛娃（右）

此前，在1970年代末，苏联中央精密机械工程研究院便开展过对新型消音武器的论证，其中的研究成果很快便用在了相关的武器开发上，而VSS消声步枪、AS“VAL”特种突击步枪和其配套的SP-5、SP-6亚音速子弹则是其交出的答卷。

AS VAL和VSS几乎有70%的部件可以相互替换，可以说是该枪的变种也不为过，但这并不在本文的讨论范围之内

从研制背景可知，VSS的目的是取代的威力过小的消音亚音速AKM突击步枪。她需要在一定的距离上准确的击中并击穿北约制式防弹衣和头盔的同时保持足够低的噪音。而要想达成这个目标，子弹和消音器是关键，所以我们可以将该枪分成两个部分来介绍：她的子弹和整合型消音器。

子弹：超大号的九毫米

现代轻武器使用的子弹皆是定装弹，一般来说包括了弹头(1)、推进药(3)、底火(5)、固定底火的装置(4)和弹壳(2)这五部分

很多人会问：“口径9毫米的不是弱鸡弹药吗？”大多数情况下，这是正确的，但VSS使用的弹药并不是一般意义上所指的9毫米，它的装药要多不少。一般来说，在口径相同、技术相同的情况，子弹越长，装药越多，速度越高，威力越大。M1911手枪使用的子弹口径几乎是M16突击步枪的子弹的两倍，但长度只有后者的一半。所以，在使用制式配发子弹时，M1911的枪口动能也只有前者的三分之一左右。

9毫米鲁格弹是常见的手枪弹，后坐力小，易于控制，但是威力很低；一般“9毫米”都是指它

不难想象，如果VSS的9毫米弹药长度远超9毫米鲁格弹，其威力也不会在一个等级上，而是完全凌驾于后者。而事实上，VSS所使用的SP-5正是从大名鼎鼎的M43中间威力弹（即AK47使用的子弹）衍生而来。即便她是亚音速弹种，远距离穿透力和威力也远高于任何一种常见的手枪弹。

苏联人之前使用的7.62x39毫米M43中间威力弹是一代经典，长度基本是鲁格弹的两倍，威力更不在一个量级

任何接受过义务制教育的人都应该知道牛顿第一定律和惯性，也知道根据牛顿第二定律，一个物体质量越大惯性越大。苏联人也是这么认为的，于是，他们开发出了一款重得惊人的弹头。9毫米的直径让SP-5（VSS的狙击弹）的弹头重量达到了惊人的16.8g，是一发北约制式步枪子弹（这里指M193 5.56x45毫米子弹，也是如今国外市面上最常见的5.56毫米子弹）的4.8倍。按照苏联人的想法，巨大的重量让子弹在远距离依旧保持足够的动能以击穿防弹衣。按照子弹的分类来说，这是一款标准的低阻船尾弹头。弹头采用了夸张的流线型造型以保证阻力最小化，确保弹头远距离依旧保有有较大的动能，以达到最大400米的有效射程。

9x39毫米弹头全家福；从左自右：SPP, SPP, PAB-9, BP, SP-6, SP-5；注意其夸张的船尾，这对降低阻力极其有效

但是，新的弹头需要一款可以塞下它的弹壳。苏联的军工行业一向以简单粗暴著称，而这次的解决方案也很苏维埃：把M43的弹壳的颈部扩宽后塞进弹头，再在弹壳里塞上9.3格令的推进药以保证子弹280m/s的初速。至此，一款高杀伤亚音速弹就完成了。

SP-6穿甲弹，长度和M43一样，装药减小以保证初速为亚音速

左为SP-5，前钢后铅，保证在准确度的情况下有一定穿透力；右为Sp-6，采用了全钢心穿甲弹头

SP-5子弹有多强？答案是，它理论上可以在300米外穿透GOST 2级或NIJ II级的防具。那什么是GOST和NIJ？简单地说，它们是俄罗斯沿用的一种防弹性能标准，如果说某个防具达到了GOST 2或NIJ II级，那么，它基本就可以免疫大部分手枪子弹的近距离射击。

GOST防护标准等级对照表

值得一提的是，游戏中的“3级头”的原型：山猫-T的防弹等级也是GOST 2级。换句话说，在现实中，你完全有可能用VSS把“三级头”射爆。而如果使用SP-6穿甲弹，则可以打穿GOST 3级的防具。GOST 3级要求高于NIJ IIIA，而八十年代的美军制式防弹衣等级仅为NIJ II级——这意味着SP-6子弹也达到了设计目的。

轻武器评论编辑菲利普·戴特博士

《轻武器评论》的编辑菲利普·戴特对这款弹药给予了高度的评价，他写道：“这款弹药一定是为了特定的任务而专门设计的，而武器则是为了最大化发挥这款弹药性能而设计的。”在100码，VSS完全达到了西方对于精确射手步枪的要求。在穿透了NIJ II级防弹衣后，他们拿了一块NIJ IV级防弹挡板来试验。尽管没有被打穿，但也有一厘米的突出，足以打断肋骨，造成重伤。毫无疑问，在上世纪80年代，并没有一款亚音速弹药的性能可以和SP-5/6媲美。

即便没有被击穿，这个凸起也足以打断几根被保护者的肋骨

苏联解体之后，俄罗斯出于成本考虑设计了廉价的PAB 9弹药以代替SP-5，但由于对枪管有极大磨损，很快停产了。俄罗斯又自行研制了新型的SPP和PB亚音速弹。由于是近几年研制的新型弹药，资料难以取得。我们只知道SPP是穿甲狙击弹，即有SP-6的穿甲性和SP-5的准确度，而PB则是替代SP-6的新型穿甲弹。

从左至右：SP-5弹头，SP-5，SP-6弹头和两种不一样的钢心（上方），SP-6，SPP，Sp-6和M43

消音器：原始但有效

马克西姆消音器的广告

和大多数人的想法不一样，消音器并不是冷战时期的产物，一开始甚至不是为了军队而开发。世界上最早的实用消音器是1908年的“马克西姆消音器“，初衷是降低枪声以方便猎人在打猎的时候惊扰到过多的猎物并保护自己的耳朵。其工作原理也很简单，消音器中的膛室让发射后的气体有更大的空间膨胀，从而降低声音的强度。

尽管在1910年时美军论证了消音器的能效，并试装了两把春田M1903步枪，但消音器并没有在第一次世界大战中正式的被使用

《战地1》中它也有出场

苏联对于消音器的研究最早开始于上世纪三十年代，但直到1940年才由米金兄弟研发出第一款制式消音器。二战中，这款被称为“布莱米特装置（Bramit）”的消音器被游击队、内务部队和侦察兵广泛使用，也让苏联人意识到了消音器在特种作战时的作用。

使用搭配了“布莱米特”的莫辛-纳甘步枪的战士

在AK系列突击步枪进入现役、替代莫辛-纳甘式栓动步枪后，PBS消音器成为了特种作战的标准配置。然而在70年代末，AKM突击步枪+PBS消音器+7.62亚音速弹的组合被证明威力过小，苏联人开始研制他们的新型远距离特种作战武器，而其成果便是VSS。

PBS的内部结构和“马克西姆”很相似

和前面所提到的武器不同的是，VSS拥有一套完整的内置消音器。尽管可以拆下，但VSS在没有消音器的情况下只可以发射枪膛中的那一发子弹，无法半自动射击。由此可知，这黑又粗的消音器同时也兼任枪管以保证有足够的废气来驱动活塞来实现半自动和全自动射击。

完全拆解后的VSS消音器

消音器也可以被拆解，内部结构出奇的简单，两片向枪膛呈30度摆放和一片向枪口呈30度摆放的中空圆片构成了四个膛室来保证推进药燃烧火焰可以减缓速度，从而有足够的时间冷却。事实上，这款消音器很像马卡洛夫PB手枪的消音器，完全谈不上是为这把枪专门设计的。

马卡洛夫PB消音手枪的消音器结构和VSS极其相似

VSS消音器工作原理

然而，这个简单的装置在配合SP-5狙击弹时有着极佳的效果。《轻武器评论》的编辑曾在2009年测试了这把枪内置的消音器的性能。他们在枪口左侧一米垂直于枪轴放置了一个离地面1.6米的测音器（标准为Mil-Std-1474D）。

5.56和9mm的数据采自油管MAC频道，皆符合Mil-Std-1747D

在使用分贝作为声能的计量单位时，它是一个等比数列，100分贝声音的能量比90分贝要高上10倍，80分贝比70分贝高上10倍，以此类推。那么从这张表，我们可以知道，内置的消音器几乎把声能降低了一千倍。如果把SP-6（未消音）和SP-5（消音）比较的话，更是达到了一万倍。

维基百科对于分贝的解释

VSS的要求确定于1983年，后于1987年定型并装备部队，苏联人在短短的4年里使用80年代的技术开发出了一款极其有效的消音装置。同时期的北约并没有类似的消音武器，甚至类似的亚音速专用弹也是在2013年才开发出来（.300 black out），毫无疑问，苏联人在消音轻武器领域占据了上风。

.300 Black out在2011年才定型，远晚于SP-5/6

VSS亚文化：俄系特种部队的标志

迷彩混搭，头戴“电焊盔”，手持VSS，坐BMP车顶；毫无疑问，这是王牌毛子

然而冷战的结束改变了一切，VSS再也没有机会在KGB的行动队的手上对北约指挥所进行突击。但和海量的AK系列步枪不一样，仅进行过少量生产的VSS没有大量的流出、只是活跃于俄罗斯的反恐单位里。在许多漫画和游戏中，俄罗斯特种部队的登场往往伴随着手中的VSS和头上的“电焊盔”。就像喜欢混搭迷彩一样，苏俄系特种部队对这杆长相奇特的武器有着难以言喻的感情。

海魂衫，劳保手套，VSS，BMP车顶；但迷彩是统一的，这估计只是精锐毛子

她在车臣战争中得到了两边的赞扬，俄罗斯军警在城市战爱上了她，而车臣分裂分子为了得到一把VSS，其开出的价码往往能买到一辆车况不错的二手车。尽管枪口动能较低，但和AK74那“小小”的5.45x39毫米子弹相比，VSS使用的巨大子弹有极佳的停止作用力。她那极佳的消音性能则可以在城市战里让敌人摸不清从哪来打来的。

各种稀奇古怪的镜子都可以装到VSS上

和游戏中有些许出入，现实中的VSS可以搭配各种各样的瞄具。从又大又重的第一代夜视瞄具到又长又细的PSO八倍镜，只要是苏联式的侧挂结构，就可以装上去。但是和所有苏系枪支一样，它上面没有看上去“战术范”的皮卡汀尼导轨，因此完全无法安装西方的瞄准镜。另外，VSS也可以被拆解后塞进一个手提箱，KGB旗下的特工对她也是喜爱有加。

箱中VSS，暗杀利器

为什么会变成这样子呢……第一次有了威力大的子弹。有了能用一辈子的消音器。两件快乐的事情重合在一起。而这两份快乐，又给我带来更多的快乐。得到的，本该是像梦境一般完美的武器……但是，为什么，会变成这样呢……脱离白学现场，即使作为亚音速子弹中的翘楚，SP-5/6在面对现代防弹衣和头盔时也会感到吃力。为解决这一问题，继承了苏联军工衣钵的俄罗斯企业沿用了设计SP-5/6时的策略：他们拿来.338马格农，然后塞进了一颗12.7mm口径的超重弹头。这把VKS可以说是VSS的后继者，但5公斤的静重已是VSS的两倍，已经不合适特工使用了。

VKS尺寸奇大，尽管功能和VSS有重合，但已是不一样的定位

结语

VSS在1987年开始配发，她作为苏联特种作战的一环一直被隐藏在阴影之中，不为人所知，直到格鲁吉亚战争才在新闻中出现。她是苏联轻武器设计的绝唱，但还没发挥作用苏联便轰然倒地。许多人在游戏中试了一下就武断地认为这是杆垃圾枪，弹道和杀伤都稀烂至极。然而游戏和现实是有区别的，游戏中为了平衡，很难表现出VSS的真实性能。当然，“在虚拟的故事中寻找真实感的人脑子一定有问题”，请不要以为自己可以被VSS打中4枪还能活蹦乱跳地晚上吃鸡。