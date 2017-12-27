吉利控股收购沃尔沃集团8.2%股权，成其第一大股东

12月27日消息，浙江吉利控股集团（以下简称吉利控股）今日宣布与欧洲基金公司CevianCapital（以下简称Cevian）达成一致，将收购其持有的沃尔沃集团（AB Volvo）8847万股的A股股票和7877万股的B股股票。具体交易价格未透露。

沃尔沃

吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉与Cevian的联合创始人Christer Gardell代表双方签署股权收购协议，该交易尚需通过监管机构审批。

根据协议条款，Cevian Capital将出售其持有的沃尔沃集团8847万股A股股票及7877万股B股股票给野村国际和巴克莱证券。野村国际和巴克莱证券承诺在吉利控股完成项目审批后，将所持有的沃尔沃集团股权全部转售给吉利控股。

沃尔沃集团总部位于瑞典，是一家卡车、客车、建筑设备、船舶和工业发动机的制造商，旗下拥有沃尔沃卡车、UD卡车、雷诺卡车、沃尔沃客车、新星客车、佩沃客车、沃尔沃遍达发动机等品牌。

吉利控股集团董事长李书福表示：“很高兴与Cevian达成收购沃尔沃集团股权的协议，使我们有机会成为这一引领世界商用汽车和建筑设备研发、制造、销售企业的第一大持股股东。我们将汲取与沃尔沃汽车的成功合作经验，尊重并传承沃尔沃集团所拥有的斯堪的纳维亚历史与文化、领先的市场地位、卓越的创新能力以及节能环保技术，支持沃尔沃集团董事会和管理层按照既定战略开展各项工作。”

吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉表示：“吉利控股是众所周知的友好的长期战略投资者，对商用车和建筑设备市场发展充满信心。我们期待与沃尔沃集团深化合作，发挥吉利在中国的市场拓展经验，探索在电气化、自动驾驶、车联网等前沿领域的合作机遇，为沃尔沃集团开拓全球业务，持续提升盈利能力做出积极贡献。”

吉利控股称，该项目是公司自2010年从福特汽车收购沃尔沃汽车集团（Volvo Cars）后又一重要战略投资，吉利控股集团旗下已拥有沃尔沃汽车、Polestar、领克汽车、吉利汽车、伦敦电动汽车、远程商用车等多个品牌。

上月，吉利控股集团宣布与美国Terrafugia飞行汽车公司达成最终协议，收购Terrafugia的全部业务及资产。Terrafugia总部位于美国麻萨诸塞州，由五位麻省理工学院（MIT）的优秀毕业生于2006年创办。公司致力研发全新出行方式，专注于飞行汽车的设计与制造。截至目前已成功开发出了多辆运行良好的原型车，计划于2019年推出首款飞行汽车，2023年推出全球首台垂直起降的飞行汽车。

本月早些时候，央视财经发布消息，称吉利汽车已计划收购奔驰的股份，具体数额未知。央视在报道中提到，吉利拟作价近40亿欧元（约人民币400亿元）收购奔驰母公司戴姆勒3%到5%的股份，如果收购成功，吉利有望成为戴姆勒第三大股东。