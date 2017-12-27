错过即是遗憾！2017年PS4五大高人气游戏

对于玩家来说，今年好玩的游戏实在太多了，相信很多人至今仍有已经购买却还没有打通的作品。那么在2017年发售的众多优秀PS4作品中，有哪些是让你最为难忘的呢？相信如果只选一个的话，每个人心中都有自己不同的答案。2018年即将到来，诸如《战神》、《真三国无双8》、《怪物猎人世界》等大作已经在向我们招手，而过去的2017年也有很多作品值得我们纪念。以下我们精选出5款PS4在2017年推出的人气大作，如果有哪一款是您没有玩过的话，那就赶紧去补一下课吧，别让2017留下任何遗憾。

极致美景：《地平线零之曙光（Horizon:Zero Dawn）》

《地平线零之曙光》在极大程度上体现了PS4的机能。PS4 Pro的4K画面加成令人沉醉，而即便在普通的PS4主机运行，其画面的精致程度也要高于普通的家用机。《地平线零之曙光》的即时演算过场动画几乎和CG没有太大的差别，即便是采用了开放式的地图，并且眼前的景色非常广阔，其在细节的表现上依然毫不马虎。如果你对精致的画面没有什么抵抗力，那么这款游戏也许会满足你对于极致美景的追求。

战火重燃：《使命召唤二战（Call of Duty: WWII）》

FPS类的顶尖系列《使命召唤》大家一定非常熟悉，其最初的几代作品主打的就是二战题材，后来时间设定渐渐推进，从现代战争一直延伸到未来世界。可能是因为玩家对于未来世界的设定缺乏代入感和真实感，所以一直有呼声希望这个系列能够重回二战的设定。今年，玩家的心愿终于得到了满足。本作收录了自诺曼底登陆开始的欧洲战场众多经典战役，所有场景、武器均得到了真实地还原。并且依托PS4便捷的网络对战功能，加入了大量网络多人游戏模式，另外包括系列传统的僵尸模式也提升了恐怖体验。而本作的PS4版画面十分精美，手感体验佳，联网也比较便利，特别是对于喜欢历史战争题材的人来说，本作绝对有超强的吸引力。

虚实难分：《GT赛车竞速（Gran Turismo Sport）》

赛车游戏的极致是什么？逼真！逼真的极致又是什么？虚实难分！在如今众多的赛车游戏当中，能获得国际汽联认证的作品有多少？在与国际汽联合作的作品中，虚拟驾照可以得到现实中认可的又有哪个？而赛车游戏的制作人本身就是专业赛车手的又有谁？综合以上内容，《GT赛车竞速》或许能堪称赛车游戏中的上佳之作。在这款游戏中，一款赛车的建模要耗费大约半年的时间，所有车辆的驾驶感都要调整至最接近真实，画面的精致逼真，甚至有些难分真假。若本作配合方向盘进行游戏，那将会是赛车类游戏的顶级体验，此外，本作还支持PS VR，更进一步提升了游戏的真实感。想要亲身驾驶世界名车吗？PS4+PS VR+《GT赛车竞速》，将实现你的百款名车驾驶梦！

跳票之王：《仁王（NIOH）》

在“跳票界”，《仁王》绝对算得上传奇。这个由黑泽明遗稿改编而成的游戏，最早于2005年就公开了PS3版的制作信息，但直到今年才在PS4上发售。而且在众多跳票的作品中，能够获得好口碑的并不算太多，《仁王》在几经修改游戏内容后，终于选择了一个当今大热的高难度动作游戏类型，并获得了巨大成功。本作除了PS4外还有PC版，均能在高画质下保证游戏的流畅运行，而在PS4的版本中，用高品质的PS4手柄游玩本作体验更佳。《仁王》在当今众多的高难度核心向作品中有着自己鲜明的特色，包括依托一定的历史和传说背景，大量的动作架势和流派，网络挑战要素“血刀冢”还有武器上的守护灵等等。这款游戏的难度很高，但有着非常耐人探索的攻击方式，挑战的过程充满策略性和临场的反应考验。同样，本作的画面精美，战斗场面魄力十足，喜欢挑战自我的玩家一定会爱上这个作品。

恐怖延续：《恶灵附身2（The Evil Within 2）》

由三上真司打造的系列前作一经推出便获得了极佳的评价，本次的续作更是令玩家们翘首以盼。《恶灵附身》系列的最大特色就是恐怖且“无助”，这里所谓的无助主要指的是，在传统恐怖游戏中出现的枪械攻击手段经过了很大弱化，玩家不能仅依靠强大的枪械去对付怪物，因为弹药非常稀少，在大多数时间，玩家需要利用周边的环境和陷阱来对付敌人，非常有真实感和压迫感。《恶灵附身2》在环境和敌人的设计上保持了前作恐怖和诡异的基调，画面冲击力十足。如果你想在画面上再做些文章，不妨试试这款游戏的PS4版本。PS4版配合上大屏幕电视将会令游戏的过程更加刺激。如果你觉得自己胆量过人，看恐怖电影都能打瞌睡的话，就快来体验一下这款PS4版的作品吧。