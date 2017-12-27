蔚来与南方和顺达成合作：共建充换电设施

12月27日晚间消息，今日，蔚来与南方电网旗下南方和顺电动汽车产业服务有限公司正式签署战略合作框架协议，双方建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

此次合作，双方将基于移动互联智能技术，以互联互通的标准进行平台对接，并结合各自优势资源，共建充换电设施。在此之前,蔚来已与国网电动汽车公司签署了战略合作框架协议,在充换电网络的建设运营、电池储能等能源领域展开深度合作。

目前，南方和顺主要覆盖深圳地区及周边的充电桩建设和运营，在主要城市和主干道上已部署了大量的快充桩。与此同时，国家电网公司建成了以“九纵九横”高速公路为骨干网架的高速公路快充网络，在全国1224个高速服务区都布有快充电桩。

12月16日，蔚来于NIO Day上发布了全球首创的电能服务体系NIO Power，是包括专属桩、超充网络、换电站、充电车等在内的整体加电解决方案。当晚，基于蔚来云的代客加电服务体系：“一键加电，能量无忧”，也一同亮相。

对此次合作，蔚来电源管理副总裁沈斐认为：“我们与国内最优秀的充电桩运营商实现互联互通，用户只需要通过蔚来App就能获得更方便的加电体验。而与南方和顺的合作，将有助于我们完善超充网络的布局。特别是在广东及周边城市，为用户带来最好的体验。真正能做到’加电比加油更方便’”。

“南方和顺一直致力于打造充电网、车联网、能源网的新能源生态。我们在充电桩的研制、运营及电能领域的高端制造，和节能、能效服务、分布储能等方面有成熟的技术能力。我相信通过合作,双将实现优势互补、信息共享,共同推动新能源行业的发展。”南方和顺总经理邹大中说。

此次与南网南方和顺合作达成，蔚来已把中国两大电网新能源汽车服务运营商接入到NIO Power服务体系中，超充网络的构建将进一步提升用户加电的体验。