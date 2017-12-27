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《求生之路》比尔配音演员去世：享年89岁

2017-12-27 23:33:22来源：游民星空作者：梁萧责编：马卡评论：

曾为《求生之路》中的比尔（William Bill Overbeck）配音的演员Jim French先生被证实已于12月21日去世，享年89岁，去世时亲人陪伴在他的身边。

Jim French曾参与过众多V社游戏的配音，包括《半条命2》中的Father Grigori，《半条命2：失落海岸》中的渔夫，以及《Dota2》中的大牛，而《求生之路》的比尔可能是其中最出名的一个。

尽管Jim French已经离开了这个世界，但是他的作品以及塑造的角色将会永远陪伴着玩家。

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关键词：求生之路

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