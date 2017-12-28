退押金不成反受伤：共享单车用户起诉摩拜并索赔

IT之家12月28日消息 据海淀法院官网消息，某共享单车用户称其申请退还押金遭到拒绝，并且受到该公司保安推阻受伤。该用户向摩拜公司提起诉讼，要求退还押金299元，并赔偿因被保安推阻受伤产生的医药费、误工费等共计12300.59元。海淀法院已确认受理此案。

（此段内容引自海淀法院网）原告某共享单车用户诉称，其在摩拜单车手机APP中申请退还共享单车押金299元，摩拜公司却迟迟未予退还，其于8月31日联系摩拜客服，客服答复无权处理退款，将向上级反映，建议原告继续等待。挂断电话后半小时，原告发现摩拜APP中显示“你尚未缴纳押金”，而自己并未收到退款。此后其又多次联系客服，均答复无权处理押金事宜。原告于当日前往摩拜公司办公地址，要求退还押金，公司前台答复“有事拨打官方客服”。随后，多名保安和工作人员上前推拦，导致原告摔倒受伤。报警后，警察出警调取了监控摄像头录像，制作了笔录。直至起诉时，原告仍未收到押金退款。

目前，该案正在进一步审理中。

自今年8月底开始，共享单车平台拖欠退还押金的情况时有发生，引发社会的强烈关注。此前，有消息称，摩拜、ofo挪用押金金额已达数十亿元，此后摩拜、ofo等平台均已向用户退还押金，但仍有部分用户反映押金未被退回。