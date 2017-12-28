这位摄影师搞了个枪械展，但枪竟然都是相机做的

有些人觉得，枪械和相机是很相似的东西。

胶卷时代，每一发快门都在消耗胶卷筒中的“弹药”，也几乎每一发都在几十分之一的瞬间。这些，都是相机和枪械之间的相似点。即便到了数码时代，有些摄影师还会惦记着这份仪式感。

所以，之前也有摄影师会拿出自己的摄影器材，拼凑出长枪短炮的阵势，还原这份仪式感。而摄影师Jason Siegel 就更加疯狂，他为了这些相机拼凑的枪械武器做了个展览。

根据 PetaPixel的报道，Jason Siegel和雕塑家Keith D’Angelo合作，用已经退役的摄影老机器材搞了一个艺术展“ Shoot Portraits, Not People.”。

这个展览上的武器都是由老相机搭建而成，狙击步枪、UZI冲锋枪、散弹枪，以及用镜头做的手榴弹和坐地的四管火神炮等经典武器都在展览中登场了。

这些设备能够清楚见到拼凑结构，例如火神炮的主体是胶卷摄录机，UZI的枪身看起来像是120胶卷相机。

枪支的弹药都用胶卷桶或盒装胶卷来模拟。看着一条胶卷如弹药般插入火神炮枪身，地上还有几个胶卷桶残骸，你也能脑补出四管火神炮在疯狂扫射的话面。

这个带来的冲击力，绝对比20FPS高速连拍带来的快门开合声更高。

现在，这个“枪械展”在EVOKE Contemporary的Railyard画廊中举行，现场中展示的作品基本上都可以购买的。Jason Siegel在接受访问时就谈到了做这个展览的初衷：

Keith D’Angelo是丹佛的一位金属艺术家，不管是部件的搭配还是机件分割都做得很好，这样有助于搭建出视觉冲击力强的作品。我们的这次的合作，是希望通过这些老设备做出来的东西宣扬一种反暴力的文化，同时想透露跟摄影相关元素。

确实，用武器来传播反暴力文化，这种反差表现确实是很常见。

但相机、胶卷以及枪械，本来是激发男性荷尔蒙分泌的东西。或者，你看着他们并不会想到暴力，但也许会激发一些占有欲什么的。看完之后，或许还会多买一两套相机镜头或多囤几盒胶卷也不为过。