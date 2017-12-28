工信部批复增6条国际互联网数据专用通道

IT之家12月28日消息 今天，工信部发布消息，批复新增6条国际互联网数据专用通道，以落实国家“一带一路”倡议，提升我国国际通信服务和水平。新增6条国际互联网数据专用通道分别位于洛阳、开封、徐州、兰州、长沙、大连。

另外，目前已经在全国范围内建成专用通道16条。

根据我国国际通信业务发展和各地需求，今年工业和信息化部决定新增洛阳等6条专用通道，并计划于2018年全部建成开通。6条专用通道初期开通总容量达540G，预计服务外向型企业超过1800家，拉动产业规模超过1000亿元，为各地产业转型升级和外向型经济发展提供有力支撑。

以下为工信部原文：

为落实国家“一带一路”倡议，提升我国国际通信服务和水平，2017年以来，工业和信息化部先后批复在洛阳、开封、徐州、兰州、长沙、大连新建6条国际互联网数据专用通道。

国际互联网数据专用通道是面向外向型产业园区建设的直达我国互联网国际关口局的专用链路，以优化提升园区国际通信服务能力。工业和信息化部于2009年印发《关于支持服务外包示范城市国际通信发展的指导意见》，启动专用通道建设工作，组织各基础电信企业积极对接地方产业发展需求，提升网络基础支撑服务能力。目前，已在全国建成专用通道16条，取得了良好的经济和社会效益：一是国际互联网访问性能大幅提升。根据中国信息通信研究院监测，专用通道覆盖园区的国际互联网访问性能得到有效提升，时延、丢包率分别下降约30%和50%。二是推动地方产业转型升级和外向型经济发展。据初步统计，已建专用通道服务外向型企业用户超3200家，有力的提升了各地对国际金融服务、国际物流、国际文化交流、国际总部办公等企业的通信服务能力，促进外向型产业集聚。

根据我国国际通信业务发展和各地需求，今年工业和信息化部决定新增洛阳等6条专用通道，并计划于2018年全部建成开通。6条专用通道初期开通总容量达540G，预计服务外向型企业超过1800家，拉动产业规模超过1000亿元，为各地产业转型升级和外向型经济发展提供有力支撑。