2017年全球十大航天新闻：印度“一箭104星”创纪录

新浪科技讯 12月28日消息，由空间瞭望智库、《国际太空》和《卫星应用》杂志，以及“中国太空网”联合组织的2017年全球十大航天新闻和中国十大航天新闻评选揭晓。

本次评选通过“中国太空网”进行了公众投票，并邀请了王希季、闵桂荣、戚发轫、叶培建等院士及其他数十位著名航天专家投票。综合参考院士、专家和公众的投票结果，最终确定了入选的十大新闻。

“天舟-1飞行任务圆满成功，中国空间实验室阶段任务全面胜利”和“北斗-3双星首发成功，中国‘北斗’步入全球组网新时代”成为2017年的热点，同时入选全球十大航天新闻和中国十大航天新闻。

2017年全球十大航天新闻

（按时间顺序排列）

1、印度“一箭104星”发射创世界纪录

▲印度极轨卫星运载火箭-XL“一箭104星”发射

2017年2月15日，印度在萨迪什·达万航天中心（SDSC）成功利用极轨卫星运载火箭-XL（PSLV-XL）将1颗印度制图卫星-2D（CartoSat-2D）和103颗小卫星送入太阳同步轨道，将印度“一箭20星”的本国纪录和俄罗斯“一箭37星”的世界纪录一举提升到“一箭104星”。

2、NASA发现土卫二具备生命所需基本条件

▲“卡西尼”探测土卫二示意图

2017年4月14日，美国国家航空航天局（NASA）宣布发现土卫二上具备生命所需的全部条件。NASA通过“卡西尼”土星探测器的长期探测以及“哈勃空间望远镜”的远距离天文观测，确认了土卫二冰盖下存在全球性海洋、热液循环以及氢、二氧化碳等物质，具备了生命所需的基本条件——水、基本化学物质和热源。NASA认为土卫二是太阳系中最可能存在生命的天体之一。

3、美国举行首次“太空军旗”实兵演习

▲美国联合太空作战中心

2017年4月17日至20日，美国空军航天司令部在波音公司幻影工厂的虚拟战争中心举行了“太空军旗17-1”演习，这是美军首次针对空间对抗开展的航天部队实兵演习，以磨练航天部队的作战技能和攻防能力，检验新近实施的以空间攻防为主要内容的高级训练成果。8月25日又完成了“太空军旗17-2”演习，形成了每年2次的制度化安排。

4、美国卫讯-2卫星刷新单星通信容量纪录

▲美国卫讯-2卫星在轨示意图

2017年6月1日，美国卫讯-2（Viasat-2）卫星发射成功，采用多点波束和频率复用等技术，最大通信容量达300Gbit/s，是迄今部署运行的单星容量最大的卫星系统。随着互联网服务、移动宽带接入等需求的不断增长，高通量卫星（HTS）已成为通信卫星领域发展最快、潜力最大的一类系统，引领行业发展新趋向。

5、QB50国际合作项目成功实施

▲QB50项目示意图

2017年6月23日，QB50项目第2批8颗卫星搭乘印度极轨卫星运载火箭-XL成功进入太阳同步轨道，QB50科学卫星部署正式完成。该项目开展了迄今最大规模的地球大气低热层多点原位探测项目，由欧盟于2011年主导发起，国际上15家机构合作实施，来自23个国家的40余所大学、研究机构和公司参与了卫星研制工作，成为航天国际合作新典范。

6、美国太空探索技术公司首次实现货运飞船加压舱重复使用

▲猎鹰-9火箭发射“龙”飞船

2017年7月4日，美国太空探索技术公司（SpaceX）执行第11次“商业补给服务”（CRS）合同任务的“龙”（Dragon）飞船成功返回地球。执行本次任务的“龙”飞船曾于2014年9月发射，与“国际空间站”（ISS）对接停留34天后返回地球。本次任务的成功标志着航天史上首次实现货运飞船加压舱的重复使用，可大幅降低任务成本，提高发射频次。

7、天舟-1飞行任务圆满成功，中国空间实验室阶段任务全面胜利

▲天舟-1与天宫-2组合体飞行示意图

2017年4月20日，中国第一艘货运飞船天舟-1由长征-7遥二新一代中型运载火箭发射升空。截至9月，天舟-1与天宫-2空间实验室开展了一系列任务，成功验证了空间站货物补给、推进剂在轨补加、自主快速交会对接等关键技术。天舟-1飞行任务取得圆满成功，标志着中国载人航天工程第二步胜利完成。

8、北斗-3双星首发成功，中国“北斗”步入全球组网新时代

▲长征-3B运载火箭发射北斗-3第1、2颗组网卫星

2017年11月5日，中国在西昌卫星发射中心用长征-3B运载火箭，以“一箭双星”方式成功发射第24、25颗“北斗”导航卫星。本次发射的卫星是中国北斗-3第1、2颗组网卫星，开启了“北斗”卫星导航系统全球组网的新时代，“北斗”卫星导航系统“三步走”发展战略进入“最后一步”。

9、美国重启“重返月球”计划

▲美国总统特朗普签署航天政策令

2017年12月12日，美国总统特朗普签署航天政策令，重新启动“重返月球”计划。该计划由今年重建的美国国家航天委员会领导制定，将采取政府和社会资本合作以及国际合作的方式，以月球为“踏板”进行深空探索活动，最终目标是实现载人火星探索。美国空间探索重心的重大变革将对全球空间探索活动产生重大影响。

10、“下一代铱星”移动通信卫星系统开始部署

▲“下一代铱星”在轨示意图

2017年12月23日，铱星公司成功发射了第4批“下一代铱星”（Iridium NEXT），全年共完成40颗卫星的部署工作，进一步推动其低轨移动通信星座更新换代。近年来，国外低轨通信星座领域发展如火如荼，目前提出的星座计划已超过30个，将重塑卫星通信行业的整体格局，对传统卫星研制、发射和应用服务模式产生重大影响。