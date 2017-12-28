亚马逊有时用大盒子包装小件商品，网友总结了这些原因

新浪科技讯 北京时间12月28日午间消息，有国外网友在亚马逊上购物可能会遇到一类很奇怪的事——买了一个巴掌大小的东西，但收到的包装盒却像整个手臂那么大。这是为什么？

这并不是亚马逊想要向你多收钱。现在国外网友纷纷讨论这种情况出现的原因，以下为可能的原因摘录：

1.包装盒的形状必须适合装车

卡车货运也有自身的限制。为了确保商品完好无损地送达消费者，货运时必须妥善堆放，确保没有空区，以免有包裹倒下。因此，即使小盒子可以节约包装材料和空间，但为了更好地运输，有时也需要像俄罗斯方块一样，确保卡车空间填满。

有Twitter用户说明了这一点：

“亚马逊利用一种复杂的软件系统来决定包装盒大小，决定大小的因素是货车车厢的大小和其它装车包裹的大小。

换句话说，这是一个自动化的‘俄罗斯方块’式的装车游戏。

有些时候需要大包装盒的原因是同批没有别的能装车的商品，有了大包装盒，就可以占满剩余空间，避免包裹在车厢内到处滑而损坏里面的商品。

尽管有些包裹看起来会很奇怪，但这种办法最大程度减少浪费，是基于一个更环保的体系考虑的。

这是为了整体而优化的，不是为了个人。”

2.卖家错误输入了产品尺寸

也有人提出了不同的观点：在典型的亚马逊仓库里，商品紧密地摆放在货架上，贴上标签。几年前，物流工人会从货架上寻找需要的商品，而目前货架会主动找到物流工人。这些货架安装在自动化的运输机器人上，可以自动寻找工人，让工人去补货或提货。人工和机器人可以高效合作。

在发出商品之前，系统必须知道其类型和尺寸，随后分配包装材料，包括用到多少胶带。然而不幸的是，这些产品尺寸是由卖家提供的，有时他们也会出错。

有个Reddit帖子反映了这一点：

“包装盒的大小取决于商品的尺寸，不是根据装上货车时的情况。

如果你买的小件商品装进了大包装盒，通常是因为量商品尺寸的人搞错了，比如把六件装商品当成独立物品量大小。

而所谓的‘俄罗斯方块’式的装车在软件上是难以处理的。

利益相关：我在亚马逊开发关于商品尺寸的软件。”

3.错误分配包装盒

如果仓库机器人拿来一个小件商品，但物流工人却被分配了大盒子，那么他们也别无选择。即便更换小盒子也能满足顾客需求，但这会影响仓库的整个包装系统，因为空盒子无法匹配至实际库存。此外，在装车运输之前，包裹需要称重，确保分配的盒子与使用的盒子一致。

4.仓库里只剩大盒子

尽管很难想象亚马逊物流中心会缺少尺寸合适的包装盒，但有时确实会发生这样的问题。在很短的一段时间里，小包装盒会缺货，因此物流工人和机器人只能用大盒子去包装，以确保按时发货。