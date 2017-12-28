2017年5G发展回顾，中国已进入第一梯队

5G作为新一轮全球竞争的产业制高点，话题度一直居高不下。不论是频谱、标准还是架构方面的任何举动跟消息，都会引发业内的讨论，可以说5G的一举一动都牵动着产业界的每一根神经。那么，2017年5G到底发展到了哪一步呢？

逐步落地的频谱规划

频率资源是承载无线业务的基础，是所有研发和部署5G系统最关键的核心，明确规划对5G产业意义重大。

中国方面，2017年关于频谱方面的规划也在有条不紊的进行着。今年6月5日，我国工信部发布在3300-3600兆以及4800-5000兆之间来应用5G的征求意见稿，使5G技术研究往前迈了很大的一步。

6月8日，又进一步征集在高频段毫米波频段如何来使用5G的征求意见，为我国的5G发展起到非常大的促进作用。

11月15日，工信部发布了5G系统在3000-5000MHz频段（中频段）内的频率使用规划，我国成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。规划明确了3300-3400MHz、3400-3600MHz和4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段。工信部已正式颁布5G在中频段内频率的使用规范。

此外，在国际方面，美国监管机构FCC在今年7月率先公布了美国的5G频率规划。此后，欧盟在前期出台5G行动计划的基础上，紧锣密鼓地发布了涉及中低频段和高频段的5G频谱战略和路线图。同时，韩国和日本也在加速推进5G技术研发和频率规划。

首个5G NR标准冻结

5G标准作为商用的发令枪，得到了业界的高度关注以及相关组织、企业的争相参与。

然而，5G的标准化之路在一直进行的同时也并非一路畅通，在今年年中，高速运作的3GPP 5G标准工作遇到阻碍，有关5G非独立NR规范工作的相关项目已被推迟或停止，3GPP会议上表示，5G标准的15版和16版规范相关的研究项目均受到延迟影响。

不过，值得庆幸的是，12月21日（北京时间），第五代移动通信结束“5G NR”首发版在RAN第78次全会代表的掌声中正式冻结并发布，这是5G标准化的又一重要里程碑。

此外，按照3GPP规划，到2018年6月，完成独立组网5G新空口和核心网标准，支持增强宽带和低时延高可靠场景。到2019年9月，标准支持增强宽带、低时延高可靠、低功耗大连接三大场景，满足ITU技术要求。

5G系统架构和流程标准制定完成

网络架构是为设计、构建和管理一个通信网络提供一个构架和技术基础的蓝图，因此，在5G的进展中，架构也是非常重要的一点。

不久前，就在美国举行的3GPP SA2第124次会议上，宣布面向独立组网（SA）的5G系统架构和流程标准制订完成，标志着全面实现5G目标的新架构确定。

新的网络对研究和标准化都极具挑战。据悉，5G系统架构和流程标准制订完成是无数研发和标准化人员近两年夜以继日钻研的结果。经过2017年多达9次全体会、近百次电话会、数千篇文稿的艰巨过程。

总体来说，2017年5G的进展取得了可喜的成绩，相信在2018年，会迎来更大的突破。特别值得一提的是在这个过程中，中国发挥着不可取代的作用，已经成为5G技术、标准、产业、应用的引领者之一，位于全球5G产业第一梯队。