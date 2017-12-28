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紫光控股涨100%再创新高，近2交易日累涨超200%

2017-12-28 15:13:24来源：新浪科技作者：远洋责编：远洋评论：

12月27日消息，紫光控股午后涨幅不断扩大，截至发稿，大涨114.05%，报6.4元，盘中再创新高，近两个交易日累涨233.33%。此前紫光控股接连举牌联想控股和中芯国际。

上周，紫光控股先举牌联想控股后增持中芯国际，于两者的持股占比均超5%。紫光集团董事长赵伟国表示，举牌联想首先是基于财务考虑，“我们认为联想控股被低估了，至于战略投资方面，目前还没有考虑。

对于中芯国际，紫光实际上早在去年就已大举买入。关于此次增持，紫光控股称，经考虑中芯国际的财务表现，公司认为购入中芯国际属一项具有吸引力的投资，有助于提升公司投资回报。

近年来紫光系在资本市场动作颇多，除了大举买入联想控股、中芯国际、中兴通讯等港股外，还曾出现在约20家A股公司股东榜中。三季报显示，紫光系除了控股紫光股份、紫光国芯、*ST紫学之外，目前还持有文一科技、浪莎股份、欣龙控股、国农科技、山东金泰、宁波富邦等A股。

紫光系在海外并购上也不逊色，紫光集团2013年分别以17。8亿美元、9.07亿美元私有化了全球第三和第四大手机芯片商展讯与锐迪科。2015年5月21日，紫光集团又宣布通过旗下公司紫光股份，拟斥资23亿美元收购惠普旗下华三通讯51%股权，从而构建完整的芯片产业链。

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关键词：紫光控股紫光

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