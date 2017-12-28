何为微信小游戏？官方详解：即点即玩，无需下载

今天微信iOS版迎来v6.6.1版本更新，新版增加了下拉显示小程序，为了突出这个功能，微信开屏出行了一个跳一跳的小程序游戏。那么什么是小游戏？微信小游戏怎么玩？刚刚，微信官方就给出了详解，下面一起来看一下。

微信官方表示，小游戏是小程序的一个类目，它即点即玩，无需下载安装，体验轻便，你可以和微信内的好友一起玩，比如PK、围观等，享受小游戏带来的乐趣。

小游戏目前已经上线微信iOS版迎来v6.6.1版本，安卓版本正在灰度测试中。

关于小游戏（来自微信派）：

什么是小游戏？

小游戏是小程序的一个类目，它即点即玩，无需下载安装，体验轻便，你可以和微信内的好友一起玩，比如PK、围观等，享受小游戏带来的乐趣。

小游戏怎么玩？

将微信客户端升级至6.6.1版本后（iOS版本已上架App Store；安卓版本正在灰度中，将于近期发布），你可以在微信“搜一搜”搜索小游戏的名称，如“跳一跳”进行体验，或者通过微信客户端的“发现-游戏”进入“我的小游戏”查看玩过的小游戏。此外，你还可以通过好友的转发加入一款小游戏进行互动，形成自传播。

现在有哪些小游戏可以玩？

目前上线了欢乐坦克大战、爱消除乐园等小游戏，大家可以来体验、PK。还有更多小游戏等待你来发现。

小游戏目前支持支付吗？

目前，仅安卓端的小游戏在测试少量游戏商品内购，iOS端暂不支持。

小游戏未来有什么规划？

目前，小游戏已提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，请访问微信公众平台官网获取开发工具。待小游戏开放注册后，开发者可注册和提交小游戏。我们期待游戏开发者发挥创意，提供更多好玩有趣的小游戏。