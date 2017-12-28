像开可乐一样“拉”开快递：苏宁“零胶纸箱”上线

IT之家12月28日消息 苏宁快递官方微博今日发布消息称，将上线一款不用胶带的快递纸箱。快递员将物品送到用户指定地址，用户轻轻掰开两端的封箱扣将物品拿出后，纸箱可由快递员折叠带回，从而减少了资源浪费及环境的污染。

据不完全统计，2016一年我国快递业共消耗超过100亿张快递运单，32亿只编制袋，68亿只塑料袋，37亿个包装箱，3.3亿卷胶带。如果将3.3亿卷胶带折合成长度，大约能绕地球赤道425圈。

此外，胶带主要的材质是聚氯乙烯，需要近百年才能降解。

苏宁方面表示， “2018年，零胶纸箱将在北京、上海、南京、杭州四个城市全面投入使用。”此外，为了配合纸箱的回收，苏宁物流还将在这四个城市部分社区、写字楼、商圈布局无人回收点，并通过场景设计，增加用户参与环保行动的仪式感。

近段时间，阿里和京东也分别在绿色快递方面做出了尝试。阿里表示，双11期间，全行业预计使用超过1000万个绿色包装；数万辆新能源车辆全国30城开跑；近1000万个快递纸箱得到回收，相当于省出近10万棵树；这次双11电子面单的使用量预计超过7亿张，仅此一项每年就可以减少纸张成本数十亿元；应用菜鸟智能打包算法，可以减少5%的耗材使用，按照“双11”当天产生的约8.12亿件包裹数来算，全行业一天便节省4100万个箱子，相当于省出53万棵梭梭树。

京东也在今年的6月5日宣布，将会联合供应链伙伴推出“青流计划”。按照计划，预计到2020年，京东将减少供应链中一次性包装纸箱使用量100亿个，这相当于2015年全年全国快递纸箱的使用数量。