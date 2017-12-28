研究：智能手机传感器能泄露你的锁屏密码

IT之家12月28日消息 即使有人捡到了你的智能手机，如果他们不知道手机的解锁密码的话也不会对你构成太大威胁，然而，近日来自新加坡南洋理工大学的研究人员已经创建了一个系统，该系统可以根据手机传感器提供的信息猜测手机的解锁密码。

该研究由Shivam Bhasin博士领导（图自：南洋理工大学）

在Shivam Bhasin博士的领导下，研究团队通过让三个人在Android智能手机上随机输入70个四位密码来“训练”该系统，每部测试手机上都安装了一个特殊的应用，应用可以从加速计，陀螺仪，磁力计，接近传感器，气压计和环境光线传感器收集数据。

应用中的深度学习算法会分析收集到的数据，将特定地传感器读数与屏幕键盘上的特定数字进行匹配。Bhasin解释说：“当你拿着你的手机并输入PIN码时，按1，5或9时手机的移动方式是非常不同的。同样，用你的右手拇指按下1会比按下9时阻挡更多的光线。”

据悉该系统在解锁使用50个最常用PIN密码的手机时，准确率为99.5%（不超过三次尝试）。

Bhasin认为，可以想象的是，人们可能会不知不觉地将恶意软件下载到手机上，利用这种技术，在访问手机的传感器和学习用户的PIN后，应用就有可能将信息传输给能够解锁手机的人。为了防止这种情况发生，他建议移动操作系统限制对手机传感器的访问，以便用户只授予可信任的应用权限。