解读：苹果手表为什么要做医疗项目

在史蒂夫乔布斯生命的最后几个月里，苹果的这位联合创始人一边在抗击癌症的同时，一边还在忍受糖尿病带来的折磨。

据知情人士说，由于乔布斯讨厌刺破手指抽血化验血糖，所以他授权苹果的一个研究小组开发一种无创的血糖读取器，其技术希望被纳入苹果手表。

这是苹果公司在2015年在苹果手表上推出的众多医疗应用之一。然而，由于许多健康功能证明不可靠，并要求在手表尺寸或电池寿命做出妥协，但苹果最终把Apple Watch定位为活动跟踪和通知设备。

现在，苹果手表终究用到了医疗项目。

9月份，苹果宣布，苹果手表将不再需要被绑定智能手机提供网络连接，独立性得到了提升。从那时起，一批设备制造商开始利用手表的新功能，如手机连接来开发医疗配件-例如心电图监测心脏活动-这样人们可以直接从手腕上处理慢性病。

苹果手表的变化是可穿戴设备实用化迈出的第一步。很多人都想知道为什么当大多数人已经携带更强大的智能手机时，他们为什么还需要智能手表。但是，随着苹果手表能够自行处理更多的医疗任务时，他们现在有了答案。

咨询和研究公司Creative Strategies总裁Tim Bajarin表示：“这是可穿戴设备进化的重要一步。苹果手表现在可以随时为你做这种类型的医疗监测。”

苹果手表在新兴的智能手表市场占据了主导地位，但它并没有像iPod，iPhone和iPad一样成为下一个突破性的苹果产品。苹果公司并未透露具体的手表销售数字，但该公司表示，其销售额连续三个季度上涨了50%。

当然，数字健康革命已经被预测了好几年了，到目前为止，它已经被炒得沸沸扬扬。但人们希望人工智能系统能够筛选从苹果手表收集到的大量数据，并找到治疗和检测变化的方法，使人们能够更好地控制病情而不是仅仅依靠医生。

制造便携式心电图的初创公司AliveCor的首席执行官Vic Gundotra表示，这将使病人与医生更平等，因为他们可以获得更多关于自身情况的信息。

他说：“这改变了病人和医生之间的本质关系。”他补充说，医生将不再是个“大祭司”。

上个月，AliveCor为Apple Watch引入了一个带有内置心电图（EKG）的频段，用于检测不规则的心脏活动，如心房颤动（一种心律失常的形式）和潜在的中风原因。AliveCor使用手表的心率监测器来提醒患者在脉搏加快或减慢时采取EKG。

这个名为KardiaBand的表带是美国食品和药物管理局批准的第一个Apple Watch配件。当拇指放在手表带的传感器上时，心电图读数在30秒内被采集并无线发送给患者的心脏病专家。这有助于解决检测心房纤颤的最大难题之一-在发作期间捕捉它，以便心脏病专家可以正确评估。

来自加利福尼亚州Alameda市的数字营销顾问，现年36岁的Elena Remus已经体会到了KardiaBand带来的好处。过去五年来，她一直心悸不安，但是她的医生却毫无办法，因为他们无法实时地处理这个事情。

不久之后，Remus女士在为Apple Watch购买了KardiaBand后不久，就开始感到心悸，因为她在做早晨的咖啡。她低头看着手表，她发现每分钟应为75次的正常心率却跳到了205次。她开始在手腕上进行心电图读数，最终能够记录下活动情况。后面医生诊断出她的病情为房室结折返性心动过速-用非官方话讲就是，心律跳动异常，由此医生马上计划出了一个疗程的治疗。

另外，据知情人士透露，苹果仍在继续开发无创连续血糖监测设备。业界专家称，这一技术要投入实用尚需数年时间。