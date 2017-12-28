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天猫国际披露进口消费数据:90后和95后占比已超过50%

2017-12-28 17:50:12来源：新浪科技作者：肖鹏责编：珠玑/实习评论：

12月28日下午消息，天猫国际披露2017年年度进口消费数据报告。数据显示，在中国跨境进口零售活跃用户中，90后和95后占比已超过50%，成为进口消费主力。

这一趋势不止在北上广深杭等一、二线城市发生，在三、四线城市增速更快；新疆、西藏、云南、甘肃等西部省份表现出与东部沿线地区一样的高速转变。来自三、四线及以下城市的“小城奶爸”成为最高频重复消费的群体。

全球各地流行的商品以及由此衍生的消费文化热词，正在迅速演变成为中国95后消费者在天猫国际上的热搜关键词，如珠光粉嫩、润颜嫩白、婴儿米色、热烈姨妈色、少女粉嫩色、叠翠鎏金色、名媛杏棕色等。YSL、Dior、Givenchy成为95后男性最受欢迎的国际彩妆品牌。

从消费品类上看，95后更青睐美容仪、安瓶等美妆网红产品，保健品、防脱发洗发水、运动户外等进口品类，任天堂游戏机、乐高限量版等小众个性娱乐产品也开始走俏。

天猫国际此次数据报告还披露了最新热门进口国数据：日、美、韩连续三年蝉联进口国三甲，这与中国出境游最热门国家保持一致，另外西班牙和马来西亚则分别成为成年度增速最快的最强颜值进口国和最强养生进口国，新加坡、瑞典、丹麦等成为增速最快的大热进口国。

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关键词：天猫

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