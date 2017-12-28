张小雷自首，钱宝网这场惊天“赌局”谁赢了？

文/百略网

12月27日早上，平安南京微博上发布一则博文，披露钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，已于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

质疑“官微”？

消息一经发布，便引来巨大关注。在投资圈，“钱宝”和“张小雷”这两个名字大多数人都应该或多或少的听过。

据官网公布数据介绍，截至今年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模。

用户注册量已超过2亿，其交易金额超过了500亿。据天眼查资料显示，张小雷的关联公司达40家。虽然颇有水分，但成立于2012年7月的钱宝网却妥妥的成了中国金融史上维持时间最久的庞氏骗局，而规模上能与之比肩的也只有E租宝了。

然而令人无语的是，在“平安南京”发布的这则消息后。该条微博的评论中居然出现了令人啼笑皆非的一幕，许多不愿意相信事实真相的投资者竟怀疑平安南京的官方微博被盗：

最后官微竟也不得不亲自出面解释：

这条解释惊醒了不少仍执迷不悟的投资者，在意识到问题严重性后开始积极询问如何应对：

“天上会掉馅饼”？

与所有的庞氏骗局一样钱宝网不断吸引新用户的手段就是高额的利息回报。

钱宝一开始的商业模式非常之简单，用户在网上看广告即可完成任务并领取奖励。

但是接任务必须缴纳一定的保证金，这笔保证金从几元到几十万元都有，金额的多寡与最终领取的奖励相挂钩。

按照钱宝网资料内相关案例，如果用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的收益。

任务需要几天甚至上百天才能完成，用户需要保证在此期间不取出保证金，任务完成后第二天，本金和奖励将一并发送至用户的账户。而如果中途取消任务，大概有一半的奖励会被扣除。

这种最基础的看广告“任务的收益，基本都在月息2分左右，加上每日签到会再给万分之五的收益，钱宝网给用户的综合收益高达每月3分5厘，年化收益为42%，若是算上复利则超过50%。

试问点击什么样的广告能有这么高的收益，42%跟放高利贷是一个水平了。假设钱宝网融得1000万的任务保证金，那么每年的财务费用就是420万，这种水平的收益靠点广告就能覆盖，简直是天大的笑话。

因此可以断定钱宝网的所谓”广告推广“只是一个幌子，是为了让一些投资者心安，觉得钱宝网还是有“正经事业”的，而自己是“劳动所得，勤劳致富”，可以放心的投钱或者拉亲友投钱进来了。

后来钱宝网的业务逐渐增加，2015年初，钱宝发布3.0APP，在优化任务系统的基础上，植入了社交、购物、分享等功能，全面转型微商平台

当时钱宝网宣称，未来的核心盈利除了来自广告商的广告费，很大一部分将是微商的佣金。但可以看到的是在钱宝网的微商界面，其产品的销售量寥寥，大部分的销量都来自于用户为了完成任务而下单买一些小东西。

除了这些，为了能吸引更多的新用户注资，好维持自己的把戏，钱宝网不间断的编织新故事，包括但不限于：什么做葡萄酒生意，14年买了两栋二手楼房就宣称自己进军房地产界，还有赞助了一支中超乙级职业足球队，宣称进入体育产业，收购破产的乐视游戏进军游戏界等等。

但这一系列项目中没有一个能够真正撑得起钱宝40%以上的年化收益率。

靠着一个又一个新故事和高到令人疯狂的收益，钱宝的谎言竟足足维持了四年之久。但张小雷清楚，这场看似繁盛的盛宴终有崩塌的一天。他为自己想了一个合理合法的完美出路。

在2016年末钱宝网正式推出了股权投资项目——“QBII”，此项目的年化利率高达50%以上。

虽然钱宝网宣称其项目为分销，但其公布的合同范本显示，投资人与钱宝网签订的是股权投资协议。

也就是说，一旦钱宝网不能按时还款，那也不用承担法律责任，因为QBII意向书是股权投资协议。

而张小雷则拿这些被吸引而来的用户股权投资去购买自己名下40多家子公司的股票，注意这些子公司大部分只是一个壳公司，这些公司并不能真正的盈利。

投资股票，股东只享有分红的收益，并没有退还股票赎回本金的权利，股票只能变卖给下一家。因此，投资者只得到了一些空头股票，而张小雷则拿到了这些没有偿还义务的资金，进而能够填补钱宝网本身的漏洞以及为自己的脱身铺好路。

这个计划想的很好，在钱宝网此前的效益影响下，张小雷赌这些投机者一定忍不住。但还没有达到张小雷应有的规模，整个钱宝网就已经轰然崩塌。

钱宝网的这场游戏名叫贪婪

其实关于钱宝网是否是个庞氏骗局的讨论网上很早就有，一些理性的媒体不止一次的描述过，没有实业支撑的钱宝网就是一个典型的庞氏骗局。很多投资者也都知道其中的猫腻，但是人人却都觉得自己不会是最后那一个接盘侠。

自己可以在这个骗局轰然倒塌之前潇洒的抽身离去，并且钱宝的收益诱惑实在太大，在后来钱宝又陆续支持了信用卡交押金，许多人就这样用信用卡和借来的钱充当本金，疯狂的空手套白狼。

在这场比“谁是接盘侠”的游戏中，先入场者拼命地为钱宝网当着水军和布道者的角色，以期击鼓传花吸引来更多的入场者，让自己免于最后接盘。于是你可以在那些质疑钱宝网是骗局的文章下面看到一些人对于钱包网和张小雷近乎疯狂和愚昧的拥护。

谁都知道是骗局，只不过想维持这个骗局下去，不想让自己是最后一批而已。任何敢于说钱宝网坏话的人都成了他们口中的黑子，即便是张小雷自首的消息被诸多权威媒体证实，宝粉们依然觉得这又是黑子的一次攻击。

而在最后终于证实了张小雷被抓，钱宝网无法登录的消息后，接盘的“宝粉”们却说：愿赌服输！

钱宝网用高额收益和一个个动听的故事击穿了他们的心理防线，并且钱宝网实在坚挺的太久了，许多赚到钱提前抽身的人，看到钱宝网竟然还是一反常态的存在表示：本来已经抽身离开，但是又忍不住回来，想要再捞一笔。

在这里所有人都变成了赌徒，在赌自己一定不会是最后输的那一个。但是其实只要入局，这场游戏中就已经没有真正的赢家。

接盘者倾家荡产，血本无归，但是侥幸从中获利提早抽身的人，面对下一个庞氏的时候能够忍住不劳而获的收益吗？倘若真的有那么强的定力，自一开始就不会入局这种危墙之下的游戏了吧。