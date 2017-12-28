2017年，我的母亲学会了玩游戏

我出生在一个荷兰人和埃及人组成的家庭，从小就接触各种语言。在荷兰长大的孩子通常在基础教育阶段学习荷兰语（全世界不到2500万人使用）和英语，在高等教育阶段学习法语和德语，如果接受了更高水平的教育，他们可以选择学习古典拉丁语和希腊语。除此之外，父亲还教会了我埃及语——在我出生之前，父亲从埃及移民到了荷兰。

如果你终生使用同一种语言，那么其中的许多细节对你来说显得自然而然，你甚至不会时刻留意。我在和妻子谈恋爱时意识到了这一点，她在美国出生，与我相识时正在学荷兰语。有时她会组织出逻辑正确，但并不地道的荷兰话。有时她会问我该怎么使用荷兰语表达某个意思，以及为什么那样说才正确。令我沮丧的是，我的答案往往无法让她满意，因为语言的规则实在很难解释。

父母培养了我对语言和历史的热爱。在我童年时，父亲经常分享非西方国家的历史知识，讲述一些我在校园里永远不可能听到的故事。母亲则为我翻译荷兰古教堂里的奇怪文字，因为她懂拉丁语，还在一个橱柜里保存了许多关于历史和历史语言的书。

不过我知道，我掌握着一种父母不懂的语言：电脑语言。童年时我就使用半新的电脑来学习MS-DOS语言、玩游戏和编程，我在精通英语之前就已经精通电脑。到6岁那年，虽然我还不太明白许多英语短语，但我已经能熟练掌握MS-DOS命令，编写简单的互动故事游戏。

父母教会了我荷兰语和阿拉伯语，而我则试图教父母使用电脑和其他智能设备。事实上现在你不需要精通电脑语言就能使用它们，因为电脑、网络、电视机、手机、平板电脑和类似设备足够简答易用，不过一旦它们在运行过程中出现故障，我就会帮他们解决问题。父母养育了我，我不介意为他们修理Wi-Fi。

等会儿我们会聊到《命运》，它对我的意义非凡

■ 教妈妈玩游戏

作为一名游戏开发者，过去接近10年间，我是独立游戏工作室Vlambeer（代表作《奇葩钓鱼》《核子王座》）的联合创始人、经理和程序员。Vlambee是一支小团队，不过我们的游戏在国际上收获了成功和许多赞誉。每年我都会花大部分时间周游世界，拜访南美、非洲、中东和亚洲等地各国的游戏开发团队，并在旅行中结识了许多朋友、同事、商业伙伴，以及我的妻子。

当我在荷兰居住的时候，每逢周末都会到父母家，与父母分享旅途见闻。去年，当我在假期归来后向母亲讲述拜访“Phil”的故事，母亲问“Phil Tibitoski？还是Phil Fish？《章鱼奶爸》最近怎么样？”（译注：Phil Tibitoski是《章鱼奶爸》开发商Yong Horse总裁）。为了了解我和我经常提到的那些朋友们的生活，母亲一直在关注游戏和游戏行业新闻。

我咧嘴一笑，却也突然意识到虽然母亲能阅读游戏新闻，但还有一种语言她不懂：游戏语言。虽然母亲对游戏行业感兴趣，但她从未拿过手柄，或者玩一款电子游戏。过去10年我和母亲经常聊游戏、游戏行业和开发者们，不过母亲还无法理解游戏本身。

因此，我决定为母亲找一款电子游戏，借此向她介绍我最喜欢的语言之一。我不想让她玩手机游戏或桌游，而是希望她能接触充满故事、角色、剧情反转和有趣玩法的大型游戏。我更愿意让她玩一玩《合金装备》而非《SpellTower》（一个拼字益智手游），虽然这两款游戏我都喜欢。

我想给母亲玩这样的游戏

母亲特别喜欢《指环王》那样的小说，虽然游戏的历史已接近百年，但许多作品的世界观和故事仍然衍生自《龙与地下城》桌游。当为母亲挑选游戏时，我认为采用“写实”视觉风格的游戏会更合适，而涉及过度暴力内容的作品则肯定不行。这让可选择的余地变得更少了，更令我痛苦的是它们当中绝大部分都是含有许多分支和菜单的复杂RPG。

另一方面，母亲经常抱怨游戏视频或预告片让她恶心反胃，我在很早以前就发现，采用第一人称视角的游戏更容易让她产生恶心感，所以我觉得应当为她挑选采用第三人称视角的游戏。

玩家往往不看手柄就能轻松控制角色，但我的母亲此前从未接触手柄。2013年，我曾尝试教一个好友玩《刺客信条2》，却发现对她来说，使用双摇杆操作角色在3D空间行动异常困难；她在连续死掉许多次之后放弃了，因为她总是无法快速地转身面向某个敌人……当为母亲挑选人生中的第一款电子游戏时，我不能再犯同样的错误了。我需要一款能够容许玩家犯错、失败，并且没有限时场景或类似挑战的作品。

我认为《最终幻想15》就是一款能满足各方面要求的游戏。它讲述了一个落魄王子和3位好友的故事，更重要的是我记得它对玩家的操作要求不高，战斗时也不需要微操主角。如果你按住攻击键，主角诺克提斯会自动靠近对象然后连续攻击；如果你按住格挡键，诺克提斯会闪避，并自动拉远与敌人之间的距离。另外，《最终幻想15》中的简单模式和等待模式也对新手很友好。

我到商店里买了一台Xbox One和一份《最终幻想15》，之后到父母家中安装游戏，并告诉母亲怎样启动。母亲不相信她也能玩电子游戏，但我让她不用担心——如果她不喜欢，我就将Xbox One带走。我不会生气。

最终，我给她买了一份《最终幻想15》

■ 电子游戏的语言

在接下来的一年里，母亲经常坐在客厅沙发上，表情紧张，双手略显拘谨地握着手柄。我就坐在旁边的沙发上，不会替她玩游戏，但必要时会提供指导。

对于《最终幻想15》，母亲的第一印象是游戏Logo非常华丽，拥有一种让她欣赏的德式青年风（Jugendstil）品质。她觉得游戏的主菜单音乐（Somnus主题曲）也很华丽。2017年1月21日，随着我们点击“新游戏”，母亲开始了她第一次玩游戏的经历。

《最终幻想15》采用倒叙开场，展示了游戏临近结束时的一场战斗，并介绍了主角诺克提斯和他的几个朋友。经过一段剧情动画后，游戏跳回诺克提斯的旅途开始之时，王子一行人需要修车。我们在附近的一间车库找到了辛德妮（Cindy），辛德妮知道诺克提斯是谁，她说只要我们杀死车库里的害虫，就帮我们修车。

不过我很快发现，母亲对于空间、距离和用户界面没有任何概念，每当她想要靠近某个目标时，她总是走直线，无论途中是否有岩石挡道。母亲不知道怎样理解地形，所以我会提示她“向左”“向右”或者“前进”。大约15分钟后，母亲按住攻击键杀死了敌人，她对自己的表现非常满意！

“我可是个王子”

当我们完成这项任务后，辛德妮已经修好车，并向我们提出了游戏中的第二个开放任务：将一箱货物运送到下一个村庄。这是一次驾驶教程，目的是让玩家熟悉驾车系统和世界地图，但母亲立即拒绝了——“完全不行，我可是个王子，你自己做吧。”我惊讶地盯着屏幕，母亲看着我问：“我现在该做什么？”

这时我突然意识到，就像我的妻子能够组织出逻辑正确但并不地道的荷兰语一样，母亲玩游戏的逻辑也是正确的，但她并不了解游戏。她不知道新手任务是什么，搞不懂为什么一个王子要帮某个车库员工运货……与往常一样，我在推特上分享了这件让我觉得既吃惊又好玩儿的趣事。

■ 《最终幻想15》

母亲玩《最终幻想15》发生的趣事太多了。过去几个月，我在#momvsffxv标签下分享了许多让人难以置信的故事。例如，母亲会在“对话”提示出现在屏幕上时按键，但当对话结束提示再次弹出时，她还会按照提示反复按键，于是完全相同的对话一次又一次出现，直到她将镜头从对那人身上移开……

起初，母亲只在周末（当我在身边时）玩游戏，不过后来当卡关或者遇到问题时，她还会在夜里发消息向我求助。

有一回母亲问“所有游戏都要人走这么远的路吗？”，原因是她找不到汽车，步行了很长一段距离。当我提醒她地图上会显示汽车的位置时，母亲没有使用菜单里的“快速旅行”（Fast Travel）选项，因此她根本不清楚还可以直接将角色传送到汽车旁边……《最终幻想15》在提示怎样快速旅行时，并没有解释玩家为什么需要使用它，而我在试玩时也没有向母亲演示这个功能。

《最终幻想15》在提示怎样快速旅行时，并没有解释玩家为什么需要使用它

母亲与《最终幻想15》中反派的第一次遭遇最让我吃惊。那个角色身穿黑色衣服，留紫色长发，戴着一顶男士软呢帽，手臂装饰看上去就像一只尖尖的翅膀，在字幕中被称为“可疑的陌生人”。那次遭遇发生在“Galdin Quay”的偏远地区。所以当母亲在短信中告诉我她已经到那儿时，我很想听听她有哪些想法。

“发生了哪些有趣的事情？”

“没什么！噢，我遇到了一个可疑的男子。”

“真的吗？他长什么样？”

“他全身上下穿着黑色的衣服，我不信任他。”

“为什么呢？”

“我认为他想卖枪给我，我跑开了。”

母亲甚至根本没有真正与反派相遇，因为在她遇到“可疑的陌生人”之前一会儿，她看到了一个卖武器和盔甲的商店。与绝大多数游戏一样，那些商店通常都有一个可以交流的NPC（它们并非真实角色，只是表达了商店的抽象概念）——但我母亲却觉得，她在街角遇到的那个陌生人想要向她推销手枪。

尽管经常遭遇挫折，母亲还是坚持学习了移动角色、旋转镜头、展开对话等操作。到6月份的时候，她已经能同时操作左右摇杆，也遇到了她在电子游戏中的第一个劲敌：Aranea。由于选择了简单模式，虽然母亲因拒绝了所有支线任务而导致等级较低，但她在游戏中的进度并未受阻。

她在电子游戏中的第一个劲敌：Aranea

某天母亲突然向我发来一条消息，展示了诺克提斯和他的朋友们在海面登上了一艘船的画面。这意味着在没有任何指引或帮助的情况下，已经打通了《最终幻想15》的开放世界部分，带领诺克提斯和随从们踏上通往结局的道路……只不过，诺克提斯还得在巨大的旋风中与海怪利维坦（Leviathan）进行一场战斗。

母亲玩《最终幻想15》已经5个月了，但她还从未使用过诺克提斯的远程攻击技能Warp Strike（如果不使用该技能，诺克提斯无法击败利维坦），所以在与利维坦战斗时，我不得不向她演示怎样操作。当我演示几次之后，母亲将手柄拿了回去，独自击倒了利维坦。战斗结束后，母亲承认她买了一些药水“以备不时之需”，我告诉她，这笔钱花得值得。

当游戏临近结束时，母亲在许多限时任务中遭遇困难，一项两分钟的驾驶任务耗费了她两个小时。在那两个小时里，母亲曾愤怒地关闭游戏（那也是她在玩《最终幻想15》时唯一一次怒退游戏），原因是她的车在短短5秒钟内就报废了……

随着游戏继续进行，诺克提斯一行人最终来到了《最终幻想15》开始时的那幕场景，此时诺克提斯意识到他只有牺牲自己才能拯救世界。在玩《最终幻想15》的最后1个小时，母亲在看到过场动画、剧情反转、Boss战以及游戏结局时多次惊呼，她觉得自己在游戏中经历的一切都太真实了。

母亲终于打通了人生中的第一款电子游戏，她很高兴看到诺克提斯登上王位，她比之前评价游戏Logo时更喜欢《最终幻想15》了。

母亲和我一起浏览人们在推特上的评论，分享游戏中的瞬间，讨论她在通关第一款游戏后的感受和想法。母亲拍下《最终幻想15》结束时的屏幕画面，将照片发送给我，让我转给“推特上的所有人。”在我将照片上传之后，她又要求我推荐一款新游戏。

母亲拍下《最终幻想15》结束时的屏幕画面，将照片发送给我

■ 《命运》和《龙腾世纪：审判》

母亲玩《最终幻想15》时遇到的一个最棘手问题是，每当她在游戏中卡关，就不得不等我到她家后才能解决。所以在母亲通关《最终幻想15》之后，我决定让她玩PS4游戏，因为PS4支持Share Play功能。这样一来，我就可以远程观看并指导她玩游戏。

我用一台PS4替换了父母家中的Xbox One，而在换机器的那天下午，我向母亲解释微软、索尼和任天堂不会为同一种设备制作游戏。

母亲问我她是否可以玩《命运》——因为我与妻子通过《命运》这款游戏相识。我的妻子曾为《命运》开发商Bungie工作，她在游戏里隐藏了对我的一段表白……《命运》对我的人生如此重要，所以母亲真的很想造访那个数字世界，但我认为还得等一等，因为《命运》是一款FPS游戏。

我向母亲推荐了一批游戏，目的是通过游戏让她逐渐了解并参与支线任务，而在向她展示各款游戏的预告片和做简要介绍之后，我们决定从两款游戏中二选一：《龙腾世纪：审判》和《女神异闻录5》。

“妈妈VS《龙腾世纪：审判》”

7月17日，母亲开始玩《龙腾世纪：审判》，而我也在推特上新建了“妈妈VS《龙腾世纪：审判》”（#momvsdai）的标签。我希望《龙腾世纪：审判》的结构能够迫使母亲玩更多支线任务，因为在游戏中，主角必须以任何可能的方式帮助其他人，来赢得他们的支持。

《龙腾世纪：审判》和《最终幻想15》还有一点关键的区别：《最终幻想15》完全采用线性剧情，而“龙腾世纪”系列作品则以分支剧情闻名，为玩家提供了许多可能影响剧情发展的选项。

在接触《龙腾世纪：审判》后不久，母亲发现她不能再像一个自以为无所不知的易怒王子，因为她的角色不再是王子诺克提斯，而是一个被怀疑谋杀当权者并导致天空被撕裂、恶魔横行的囚犯……遭遇数次不幸事件后，母亲决定采用外交手腕与其他角色交流。

母亲很快就可以操作角色轻松自如地在《龙腾世纪：审判》的世界穿行，解决一路上遇到的所有问题。母亲已经能熟练地使用双摇杆，对她来说，玩《龙腾世纪：审判》的最大障碍是如何在菜单上进行操作，例如管理库存和提升角色的各项能力。不过除此之外，母亲会非常自然地对话、调查、研究、进行外交或战斗，找到解决游戏中的谜题和冲突的办法。

《龙腾世纪：审判》的世界观复杂，故事曲折，母亲在游玩时会使用笔记本记录游戏里的许多人名和地名，还会保存一份书面的任务日志。每逢周末拜访父母，母亲都已经解锁了某个新场所，或者得到了一个新的主线任务点数。她每周都在PS4上玩《龙腾世纪：审判》，会向我讲述她在游戏中的进度和冒险。母亲有时会在试图完成看似非常简单的任务时碰壁，但有一次，我又看到她似乎相当轻松地就击败了强大Boss霜龙（Kaltenzahn）。

上周，我在查看母亲的PS奖杯时注意到她已经打通《龙腾世纪：审判》。几分钟后，母亲发短信告诉我，在超过150天的时间里，她花了268个小时通关了这款游戏。

在超过150天的时间里，她花了268个小时通关了这款游戏

在母亲玩《龙腾世纪：审判》的这几个月里，我们花了一点时间玩《命运2》，因为在我的婚礼之前，母亲真的想要看看妻子和我在游戏里订婚的地方。事实证明这么做没错：在我的婚礼上，一个同行问我的母亲，她怎么评价我和妻子在《命运》守护者之塔（Tower）里的订婚。母亲自豪地答道：“她曾经就在那儿。”

从未接触过游戏的母亲，如今已经玩了数款游戏，她渐渐理解了构成“游戏语言”的结构、语法、词汇和短语。我热爱游戏语言，为了娱乐和创作会使用它听、说、读、写。这是我所热爱的那些故事的语言，也是对我童年产生深刻影响的许多角色所使用的语言。

接下来，我决定让母亲玩一玩《女神异闻录5》，希望让母亲理解属性相克、元素的优势和弱点以及致命一击等概念。为了让母亲对玩《女神异闻录5》有所准备，我带家人观看了日本动画《你的名字》。这是我的母亲第一次观看动画电影，而当我们走出电影院，她看了看我，在几秒钟的沉默后笑了起来。

“你完全忘了他们只是数字和图画，所有场地和人物都让人觉得很真实，你真的会相信他们和你我一样……创作这样一部电影显然需要（制作方）付出许多努力，但这就简直就像魔术。”

我点了点头。母亲又沉默了一秒钟，似乎在说话前有点犹豫。

“我猜测，它跟电子游戏很像。”她总结道。

“是啊，我希望你这么想，妈妈。”