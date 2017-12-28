盘点2017年互联网十大关键词：共享经济、王者荣耀、贾跃亭...

作者：小艾

2017年一眨眼就过去了，看看近期共享单车死亡和合并的新闻，再想想年初极为火爆的融资，真有恍如隔世的感觉，这么快的节奏，也难怪越来越多的互联网人感觉到了压力，出现了很多秃顶的，油腻的，使用保温杯的“90后中年人”。

这些年来，互联网的风口变化越来越快，以前可能一年就1,2个风口，比如2005年的O2O，2016年的直播，但2017年却出现了一堆的大风口和小风口，仅共享经济领域，就有共享单车，共享电单车，共享汽车，共享充电宝，共享雨伞，共享篮球，共享衣橱、共享健身仓等等，且几乎每一个小风口都出现了扎堆投资，扎堆死亡的“奇观”，投资人和创业者在遍体鳞伤之后，在这一年都开始变得越来越谨慎。

除了共享经济之外，新零售、消费升级、人工智能、消费贷、企业级服务等等，都在2017年成为了风口，吸引了大量的资本介入。

而除了风口之外，2017年还出现了很多现象级的事件。我们在接下来将盘点一下2017年互联网领域最为热门的10个关键词，排名不分先后：

1、潮起潮落关键词：共享经济

回望共享经济的这一年，可以说是潮起又潮落，高潮来的快，退潮去的也快，最后剩下一地鸡毛，无数投资者和创业者不管是真创业还是蹭热度，最终没有几个过的顺心如意的。

年初时，共享单车的大战开始爆发，摩拜和ofo一轮接一轮的融资之后，市场被引爆，各路资本和创业者蜂拥而上，当时一些资本打的算盘是，就算做不到最大，最后被并购也是不错的。

可惜，一个简单的事实是：这种靠塞单车和补贴来比拼的项目，其实绝大部分情况下是不需要并购的，因为自己的车都把各个渠道塞满了，合并过来的车有什么用?

小商帮科技在今年撰写了一些共享经济领域的文章，其中多个方面的预测已经全部或部分得到了应验。比如说，在《细思极恐，共享单车产业可能会有哪些灰色收入》中，我们预测了共享单车领域的种种贪腐和灰色行为，在《共享电动车大量出现，能复制共享单车的火爆吗?》中，我们预言了共享电动车/电单车将面临极大的政策风险，不可能重现共享单车的火爆，后续的一些文章中，预言了ofo和摩拜不可能在短期内合并等等。

很显然的是，在共享单车貌似要合并的最后关键时刻，阿里巴巴投资哈罗单车，并极有可能继续追投ofo的事件，让共享单车领域的战火将重新烧向2018年，现在看来，有不死不休的味道了(参考小商帮科技的文章《阿里巴巴为什么要投哈罗单车?》)。

在共享单车的热潮之后，在清明前后，共享充电宝在网红投资人朱啸虎的带动下突然火热，但由于使用场景和频次等问题，遭到了一些人的质疑，其中最为出名的就是王思聪关于聚美优品投资共享充电宝后发表的“吃翔”言论。

而共享充电宝在临近年底时，也出现了大规模的倒闭潮，死亡周期比共享单车还要短，似乎印证了一些人看衰共享充电宝的言论。

不过，根据小商帮科技的消息，目前一些头部的共享充电宝玩家，经过试错和不断调整策略后，已经找到了比较合适的商业模型，在一些场合出现了极为高频的使用，比如KTV、热门餐饮店等，部分玩家已经出现了非常好的正向循环。

关于共享充电宝的长期投资逻辑，可以参考小商帮科技的历史文章《没看懂共享充电宝?这是大佬们在押宝5G时代!》。

在共享充电宝之后，共享经济被彻底激发，共享民宿、共享办公、共享雨伞、共享篮球、共享衣橱、共享健身仓、共享推车、共享摇摇车等形式如雨后春笋般爆发(可以参考小商帮科技的文章《共享经济到底都有哪些模式?看完这篇就够了》)，甚至刚出来就出现极为惨烈的竞争，或者商业模式被验证错误，资本和创业者死伤无数，而关于共享还是租赁的话题也不绝于耳。

在年末，共享经济被很多人评论为：“赛道拥挤，死伤无数”。不过，小商帮科技认为，共享经济的浪潮远没有结束，未来将会出现更多共享经济的新模式，新方法，各位可以拭目以待。

2、资本新欢关键词：新零售

自从马云提出了新零售之后，2017年整年中，投资人先是从焦急的观察，到一窝蜂的涌入，新零售成为了2017年中最为火热的创业和投资领域。

新零售的赛道中，既有盒马鲜生，超级物种这样的重模式玩家，也有靠一个简易的货架铺设到公司的无人货架这种轻模式，还有探索性质的无人超市，此外，为商超赋能的各种软件系统，线下线上整合改造的模式，甚至朱啸虎投资的在共享汽车后座装上无人货架等等，都归入了新零售。(参考小商帮科技的文章《一文说清新零售到底有哪些商业模式》)

其中，最为热门和争议最大的，就是“无人货架”这种模式。

支持者认为，无人货架模式主打最后50米，把货架搬到公司，截流了门口的小超市，成为办公室的福音，应该会有广阔的前景。

反对者认为，无人货架模式极为考验人性，很多公司上架后又悄然撤退，就是因为人性经不起考验。

实际上，无人货架虽然这么热，但很多大咖投资人并未进入，比如朱啸虎等等，我们曾经在文章中估算过，无人货架本身并不是一个规模特别大的生意，但其背后与供应链相关的生意规模很大，到最后，应该还是大玩家的游戏。(参考小商帮科技的文章《共享单车大局未定，“ofo思维”的办公室无人货架大混战又开始了》)。

随着线上线下不断的融合，新零售相关的概念依然会不断发酵，其周边的相关科技和服务也会不断涌现，我们继续看好2018年度新零售的创业和投资机会。

3、皆大欢喜关键词：消费升级

2017年中，投资人最大的惊喜莫过于消费升级，不管是在股市中的茅台还是在创投圈中，消费升级的概念让很多投资人赚的盆满钵满。

这些年消费升级的概念非常的火爆，比如说格力电器、小米之家、茅台酒、周黑鸭、三只松鼠等等消费升级品牌，再比如说喜茶、丧茶、鲍师傅、光之乳酪等等网红产品，都是消费升级大背景之下自然产生的。

江南春说：“中国未来十年最主要的主题就是中产阶级的消费升级，分析今天中国的中产阶级的消费心理，掌握他们爱什么、怕什么、缺什么，再在里面做生意会比较靠谱。”

熊猫资本合伙人毛圣博则说：“我所理解的消费升级是，现在人的时间越来越值钱了。人们愿意为节省自己的时间，提高自己时间的利用率，赋予自己时间更多意义的方向上买单。”

不仅是投资领域大家在说消费升级，连商务部在近期也提出，明年将全面启动“消费升级行动计划”，并说明这是商务部在消费领域提出的未来五年的重点工作举措。

小商帮科技曾撰文《到底什么是消费升级?及存在的机会》，其中提到了一个观点，就是：“消费升级的本质，就是为了更好的满足“人性”，比如吃的更精致、可以更懒惰、可以被认可、更加出众、更好的满足性欲等等。”无论产品的形态怎么变化，人性不会变化，这也是未来消费升级领域持续火爆需要把握的主要方向。

我们认为，消费升级的热潮，至少还有5年的好时光，大量线下的，借助线上力量的产品将不断出现，造就一大批的亿万富翁。

4、高级泡沫关键词：人工智能

2017年，人工智能概念第一股科大讯飞在A股极为疲软的情况下，走出了极为火爆的行情，而人类第一的围棋高手柯洁，则完败于谷歌的人工智能AlphaGo。从表面上来看，AlphaGo是人工智能火爆的“引信”，但实际上，人工智能的火爆源于其技术的革命。

Geoffrey Hinton，这位多伦多大学的“神经网络之父”、“深度学习之父”，为当前的人工智能技术提供了极为重要的理论基础，目前最为热门的深度学习研究和应用方向几乎都和他的理论有关系。

在2017年，除了AlphaGo大放异彩之外，人脸识别、智能音箱、人工智能芯片等也在国内出现了井喷式的发展。头部的人脸识别公司比如商汤科技，旷视科技等，不断得到巨额的融资，并且得到BAT的加持，而几乎所有的互联网巨头，都疯狂涌入智能音箱的领域，只为在将来获得一个极为重要的入口。(参考小商帮科技的文章《近50家公司杀入，智能音箱们为什么这么火?》)，阿里巴巴更是重度押宝人工智能芯片：耐能、寒武纪、深鉴科技、中天微、Barefoot Networks等等主要的AI芯片公司，都得到了阿里的投资。腾讯也不甘示弱，在产业AI领域大手笔投资，尤其是医疗AI领域，如医学影像产品“腾讯觅影”，目前已经进入了产业化的进程中，虽然腾讯的AI起步慢，但落地可能是BAT中最快的。

最为决绝的是百度的“All In AI”，陆奇加入了百度之后，开始了大幅度的精简和技术落地的工程，在图像，语音和无人驾驶领域走在了行业的尖端。

根据一些机构的统计，2017年，人工智能领域仅天使轮到A轮的投资就达到了182起，远高于消费升级和新零售领域，是名副其实的最热门领域之一。

李开复在2017年的3月末就开始警告：“现在，人工智能的投资和估值泡沫化特别严重。”而阿里云总裁胡晓明在12月也说：“人工智能要去泡沫化”。

而更为关键的是，深度学习之父Geoffrey Hinton认为：“深度学习要另起炉灶，彻底抛弃反向传播”，这从理论上对于当前的深度学习提出了挑战。

随着投资热度的减弱和产业化落地的不断深入，人工智能的挤泡沫情况已经开始出现，科大讯飞董事长刘庆峰在12月断言：“明年有一大批的人工智能创业公司会倒闭”。

在每个PPT上都加上人工智能以骗取投资者的青睐，这个时代可能已经一去不复返了。2018年，将会是人工智能大规模落地的阶段，人们的生活将因此得到巨大的改变。

5、情怀老赖关键词：贾跃亭

贾跃亭在前几年还是个英雄，有不少在互联网圈的名人和自媒体的知名作家都为他背书，称其为互联网的英雄。

贾总最有名的，就是贡献了一个“生态化反”这样的怪异的名词，乐视大生态在当时被很多人津津乐道，被认为是中国互联网界的未来模式。在乐视的巅峰时期，曾经有人质疑乐视的模式，但被当时的无数名人所嘲笑。(参考小商帮科技的文章《谁还记得两年前的6月，刘姝威和乐视的那场全民大战……》)

一直到2016年的年底，乐视传出了供应链资金断裂的新闻后，仍然有不少人认为“不会崩盘”。

2016年11月，“乐视生态”对一张疑似小米雷军的微信截图发出了宣战。该截图显示，小米董事长雷军称：“昨天，几个大供应商和我说，乐视欠款总额在150亿以上，四五家供应商欠款在10亿以上。明天估计有四五家开始起诉……”

然而，贾跃亭很快在公司的全员信中承认：“我们的资金和资源其实非常有限。一方面乐视汽车前期投入巨大，陆续花掉100多亿的自有资金，直接导致我个人对LeEco的资金支持不足;此外，乐视融资能力不强，方式单一、资本结构不合理，外部融资规模难以满足快速放大资金需求。贾跃亭说，乐视粮草供应不及时，后劲已经明显乏力。”

到2016年12月，乐视的供应链问题已经完全掩盖不住，资金链出现了崩塌，供应商开始到乐视大厦讨债。

贾跃亭通过多方接触和谈判，在2017年1月，找来了融创进行融资，后者答应注入150亿的资金。

不过，虽然融创在2017年8月已经全额支付了150亿的资金，但乐视的窟窿极为巨大，这些钱根本就填不满。之后，融创的孙宏斌显然改变了打法，不再为贾跃亭补窟窿，而是着手整合乐视的优质资产，比如影视等。而乐视的讨债大军队伍则贯穿了2017年整年，尤其是年中时，每天都有很多人睡在乐视大厦门口讨债。

2017年7月4日，贾跃亭来到了美国，开启了“All In FF”的模式。据悉，目前其妻子甘薇也已经来到了美国。

在到达美国两天后的7月6号，贾跃亭在美国说：乐视今日之巨大挑战，他会承担全部的责任，会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。贾跃亭称，辞去一系列职务是为了全力以赴实现FF 91最快量产上市。

然后，在当天下午，贾跃亭宣布辞任乐视网董事长的职务。

实际上，在贾跃亭在美国的这段时间内，媒体曾经多次报道其号称“下周回国”的消息，到最后都被证明是假的。也因此，贾总得了一个“下周回国贾跃亭”的雅号。

其实，贾跃亭的“下周回国”在2014年就出现过一次，当时由于乐视深陷某山西高官落马事件，贾跃亭在海外数月不归，长期号称“下周回国”，但一直不见踪影，直到危机解除后才施施然回国。

而在贾跃亭信誓旦旦承诺尽责到底的背后，则是其不兑现借款给上市公司的承诺，姐弟俩在高位套现140个亿的事实，以及在公司出现困难时，不准高管和员工减持，甚至忽悠员工重金增持，自己人却偷偷疯狂减持的行为。

或许贾跃亭是一个非常复杂的人，或许FF确实掌握了非常核心的造车技术，不过，诚信一旦失去了是很难再买回来的，毕竟，中国人都知道狼来了的故事。

也许，贾总的伟大梦想要靠PPT去忽悠老外来完成了!

6、全民游戏关键词：王者荣耀

如果说2017年最热的互联网关键词有哪些，无论怎么排，《王者荣耀》肯定都有一席之地。

这款游戏在高峰时期出现在7,8月份，根据艾瑞的监测数据，其8月份的月活达到了惊人的2.23亿(另外一家QuestMobile的数据显示，王者荣耀高峰时期的月活超过1.8亿)，要知道，中国的网民才7个多亿，这意味着近三分之一的网民在8月玩过王者荣耀。

极高的月活给腾讯带来了巨大的收益，虽然腾讯官方未公布《王者荣耀》的具体收入，但腾讯手游的收入在前三个季度持续不断的上涨，侧面说明了《王者荣耀》的火爆。

前三个季度，腾讯手游的收入如下图所示：

三个季度合计收入459亿元，根据一家名为伽马数据的公司透露，其中王者荣耀的收入约为170亿元，占比超过了三分之一。而在12月16日，周鸿祎做客《总裁读书会》时说，王者荣耀“一天一个亿，比贩毒的利润还高，但又没有贩毒的风险”。按照老周的说法，王者荣耀的收入占腾讯手游的比例会更高一些。巅峰时期，王者荣耀一天卖一款赵云的皮肤都能卖到1.5个亿，绝对是非常暴利的产品。

不过，从8月之后，王者荣耀的月活就出现了一路下滑的走势，到11月仅为1.53亿，下滑趋势非常的明显。

但即便是下滑了几千万月活的王者荣耀，在国内的游戏领域依然是遥遥领先的，其产品的衰退情况其实并不显著，至少没有出现直线的下跌。这得益于腾讯围绕王者荣耀进行的电竞、海外拓展、增加玩法等措施。

围绕着王者荣耀，出现了各种负面新闻和社会大讨论，但不可否认的是，以腾讯为首的中国游戏产业，正在全球崛起(参考小商帮科技)的文章《《王者荣耀》只是开始，腾讯的全球游戏霸主战略和布局》)。

7、带血馒头关键词：互联网金融

在2017年，互联网金融领域的海外上市第一股“趣店”在上市之后，遭遇了网络上大量的质疑，其“带血的馒头”将资本血淋淋的属性表现的淋漓尽致。虽然趣店CEO在后续做了很多的说明，对诸如高利贷和暴力催款等方式进行了解释，但仍然抵挡不了投资人对于趣店的抛弃。

从趣店上市当天最高点的35.45美元开始，趣店一路暴跌，到12月6号最低到了11.33美元，跌幅高达68%。截止12月26日，趣店收盘价12.35美元，依然处于暴跌的底部。

实际上，互联网金融进化到了今天，虽然P2P跑路的新闻逐渐减少，但其高利贷和暴力催收的新闻却不绝于耳。

最典型的互联网金融事件发生在2016年，当年发生了在2017年才被媒体曝光的“辱母杀人案”，以及大量爆发的大学生被暴力催收致死案件和网上海量的大学生“裸贷”视频。(参见小商帮科技的文章《“辱母杀人案”背后的互金小额贷黑色江湖》)

2017年，“辱母杀人案”在网上发酵之后，引发了公众对于互联网金融的口诛笔伐，可以说，整个互联网金融的暴利史，伴随的都是相关底层人员的血泪史。其中，超高的利息以及暴力催收成为了这个行业最为冷血的标记。

2017年4月，由银监会会同十四个部委成立的P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室网贷整治办专门发文，要求各地全面摸清“现金贷”风险底数。在这份文件中，特别提示，部分现金贷平台可能存在的几个突出问题，利率畸高则是主要问题。

“部分平台采取日息、月息等概念吸引借款人，而实际年化利率超过36%，造成部分借款人负债累增。”文件显示，已经注意到媒体的报道，“现金贷”平均利率为158%，最高的“发薪贷”利率高达598%，实质是以“现金贷”之名行“高利贷”之实。此外，贷款机构还收取服务费、“砍头息”等额外的费用，实际利率远超国家规定的36%年利率红线。

2017年，政府部门对互联网金融开始了力度极大的监管和调整，先后颁发了《网络借贷资金存管业务指引》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》等文件。

网贷之家数据显示，截至2017年11月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1954家，相比2016年底减少494家，从2017年各月P2P网贷平台正常运营数量来看，呈逐级减少趋势。

但愿在2018年，打着“普惠金融”幌子的互联网金融能够进入正常发展的轨道。

8、数据隐私关键词：丰鸟大战

2017年6月1日，顺丰和菜鸟罕见的爆发了一场“决裂”战，双方在媒体上你来我往，互指对方盗窃了用户的数据信息，本着数据安全的要求，相互关闭了接口。

在接下来的媒体大战中，被誉为拥有“公关天团”的阿里巴巴，在媒体上被接二连三的打脸，几乎所有主流媒体的报道，都一边倒的讨伐阿里巴巴和菜鸟网络，而凡是有人对此表示怀疑的，或者为阿里辩护的，都无一例外的在网络上遭到了一边倒的攻击。而与此同时，京东，美团，网易以及腾讯等公司，都选择站在了顺丰这一边。

事情的发展到后来越来越离奇，有人在网上把王卫说成是佛系，把马云说成是道教，然后极尽扭曲;有人睁着眼说瞎话，说刘强东以前的预言“菜鸟网络会抢走物流企业大部分的利润”已经成为了事实，是“神预言”，完全不看事实情况如何;还有人说马云独断专行，要求物流企业必须跟自己混，否则就断供，由此绑架物流企业。这些言论甚至出现在了一些专业的媒体上面，受到了近乎疯狂的热捧，让人非常的感慨。

丰鸟大战最终在国家邮政总局的调停下暂时偃旗息鼓，马云和王卫也在公开场合轻描淡写的对此事盖棺定论。然而，大家都知道，阿里和顺丰再也回不去了。一个事实是，在冷链物流领域，阿里全面采用了易果生鲜旗下的安鲜达而大量弃用顺丰，其配送速度在1,2线城市已经不输顺丰和京东。(参考小商帮科技的文章《也谈阿里巴巴和顺丰，说点不一样的》)

接下来，京东在8月份正式终止了与阿里系的天天快递以及百世物流等公司的合作，并将京东物流独立，开启了京东物流与行业竞争的征程，这被称作是丰鸟大战的续集。效果很明显，京东物流销售额在2017年达到了近300亿，首次盈利。可以预见的是，未来京东物流的“挤出效应”会更加明显，如果如京东所言，5年达到1000亿的规模，不知道届时还会跟顺丰合作吗?不知道到底是谁要在产业链中把大部分的利润拿走呢?

丰鸟大战之后，大家忽然发现关于阿里巴巴和马云个人的负面信息在互联网上陡然增加，其中真真假假混杂，而阿里巴巴的公关天团则显得毫无还手之力。一直到年底701黑公关事件爆发之后，网络水军的声音几乎是断崖式的下跌了。然而，网民被洗脑的一大群人，可能再也回不来了。

丰鸟事件之后，互联网大数据安全问题成为了公开的话题，媒体对于阿里巴巴要掌握个人的大数据提出了诸多的质疑，很多自媒体用了非常激烈的词语来抨击阿里的无耻，说的好像其他公司不保存大数据似的。不过，在互联网时代，除非你选择断网，否则，你能做的就是选择把大数据交给谁而已。BATJ，TMD，小米，360，网易，新浪，携程，包括国家队的移动，电信，网通，银行，水电等等，谁不存着你的数据呢?

9、财富幻想关键词：比特币

在今年的5月份，小商帮科技曾经撰文《8年暴涨273万倍，比特币的前世今生》，当时的比特币价格刚刚突破2100美元。我们在文中介绍了比特币的概念以及上涨的逻辑，想要了解一些技术性内容以及投资逻辑以及投资风险的，可以参考该文章。

大半年后的今天，比特币最高达到了20000美元，目前则在15000美元附近波动。

这种极度暴力的增长方式，让许多人“追悔莫及”。对于互联网领域的众多屌丝们而言，他们在2017年“最后悔的事”，就是在当年比特币才几块钱甚至只有几毛钱的时候，没有“All In”，哪怕当时买个1000元，现在也是多少亿的富豪了。

关于比特币的各种段子也开始流行起来。

网上有个帖子，当年有个人把买房的钱全部拿去买了比特币，结果遇到了几年熊市，然后他等不了了，斩仓全出去买了房，半年后，比特币开启了暴涨模式。那个人的帖子被翻出来，各种惋惜，没那个命啊。

高晓松说，他有两个师兄在低价时买了大量的比特币，然后为了防止对方独吞，一人设了一个非常复杂的密码。结果在近期比特币快速暴涨时，其中一位在国外旅行时意外去世，另外一位空守着巨额的财富而无法变现，不得已在天命之年又要出来创业了。

而与区块链，比特币有关的各种概念也鸡犬升天。在Nasdaq，一家传统企业收购了一家区块链概念的公司，什么事情都没做，股价就开始了翻5倍的模式，让CEO直呼看不懂，劝投资者要谨慎。

而更邪门的是有人只是把公司名字改成了“**区块链公司”，消息公布后股价瞬间暴涨。

据说，比特币将近一半掌握在全球1000个人的手中，他们可以对市场的涨跌呼风唤雨，像极了中国大A股的坐庄模式。

而温州帮和广场舞大妈们悉数入场之后，专家们号称比特币可以涨到10万美元。比特币正式开始了“人有多大胆，地有多大产”的模式。

如果上天再给你一次回到过去的机会，恭喜你，你梦到发财了!

10、集体淘汰关键词：油腻中年

曾经在那个年代，70后嘲笑80后和90后是“垮掉的一代”，而在后来，80后当家做主后，开始嘲笑70后是中年大叔，嘲笑90后是“没有灵魂的一代”。

现在，终于轮到90后开始嘲笑70后和80后了。

在2017年，中年危机，油腻中年，保温杯、秃顶、猥琐等词汇一次次的打击在70和80后的心坎里，让这些曾经年轻，现在已经跨入中年的人群无比的失落。在某个文件中，直接把部分80后扔进了“中年人”群体，而部分悲催的70后则已经被扔到了“老年人”群体中。

在互联网时代，北京，深圳和杭州开启了996模式，视《劳动法》为无物，竞争的加剧对于公司的年轻化提出了更多的挑战，毕竟，年轻人更经得起加班，老家伙们加着加着万一嗝屁了怎么办?万一闹着跟你讨论劳动法怎么办?淘汰不再成为遮遮掩掩的话题，从华为关于辞退35岁以上的程序员事件，到年末中兴下属公司中年员工被辞退后跳楼的事件，“中年人”的危机感越来越强烈。

甚至，连90后也笑不出声了，因为媒体已经开始渲染“90后中年人”的话题，讨论90后的大肚腩和秃顶以及保温杯，并且开始讨论00后如何嘲笑95后的阿姨这样的事情。

深层次的，是整个社会“中年危机”的爆发：“钱没赚够，身体垮了”，“钱没赚够，工作没了”，“加班加不动，搞不过年轻人”，“下面有孩子，上面有4个老人，压力大”，“房供，车供，社保，能不能干到60岁?”，“更年期来了?”。中年危机，除了情感危机之外，更多的是认为未来“没有保障”，否则，谁不喜欢在没有老之前，到全世界各地去逛逛呢?

还能怎么办呢?按照冯唐老师的《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》进行自我解剖行不行?多半治标不治本啊!

当黑豹乐队的赵明义老师端着保温杯，意外被80后的“中年人”们捧红之后，“中年人”们突然发现，“何以解忧，唯有自嘲”。(参考小商帮科技的文章《赵老师的保温杯和70，80后的中年危机》)

自嘲总不违法吧!

结束语：

2017年换联网圈的热点还有很多，备选关键词包括但不限于：AlphaGo、iPhone X、智能音箱、短视频、企业服务、5G、二手车、出海、IPO、勒索病毒、知识付费、娃娃机、阶级固化、保温杯、全面屏、吃鸡、701黑公关、无人驾驶等等。

我们选择了以上10个热点话题，综合了百度，搜狗，微博和专业媒体选出的一些热点词汇作为参考，结合自身的观察进行了点评，作为您的参考。