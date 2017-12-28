微信小程序推小游戏类目，目的是消耗你所有碎片时间

微信又出小游戏了，准确说应该是微信小程序的小游戏。

▲张小龙的名言

这个小游戏目前的入口存在两个地方：1.从发现-游戏进入小游戏，并查看好友玩过的小游戏；2.在微信的搜一搜中搜索小游戏的名称，例如：跳一跳，就能直接开始玩了。

在一年前的微信公开课上，张小龙曾表示“小程序现在不能做游戏”。而一年后的今天，微信正式在小程序中新加入小游戏的类目。

说到微信小游戏，让人印象最深的莫过于“打飞机”。但是别想歪了。2013年，微信推出的《飞机大战》是一款HTML5网页手机游戏，4亿微信用户开始更新微信到5.0版本后，这款游戏获得了非常大的用户关注度，淘宝代练和外挂团队得到新的商机。从当时的百度指数来看，8月9日“打飞机”关键词取得了最高1.6万的日搜索量，而在8月7日“飞机大战”取得了6100次的最高日搜索量。

不过令人始料未及的是，很多玩家误认为微信的“打飞机”游戏是一款独立的、需要下载的手游，导致很多玩家去app store搜索“打飞机”、和“飞机大战”这两个关键词，当时还是不能刷榜的时代，结果：

baowei wang开发的《打飞机》、这款2012年2月份发布的手游，自微信更新后，排名攀升至app store免费总榜第9、游戏免费总榜第5。

由太能沃可开发的《2012飞机大战》、这款2012年2月推出的手游最高排名免费榜第20位。

现在的小程序新增小游戏，能像《打飞机》和《2012飞机大战》那样好运吗？

在2017年的1月9日，微信团队正式对外推出小程序，吸引业内广泛关注。微信小程序被冠以“app杀手”、“16G解药”的称号，甚至还被奉为“互联网的又一次革新”。

不过，微信小程序很快遇冷。不能分享到朋友圈、不能推送消息、没有订阅关系等因素造成小程序的即时传播能力大打折扣，对于渴望展示产品的开发者来说并不适用。

微信小程序遇冷的另外一个重要原因便是加入微信小程序的大量app无法展示完整的功能，比如加入微信小程序的新闻类app缺乏搜索和板块选择等功能，用户较为被动。

随后新零售、出行和共享经济兴起，加上腾讯投资的包括摩拜、小电等服务类共享企业纷纷推出和宣传小程序，小程序才慢慢回暖。

2017年8月12日，阿拉丁数据统计平台发布了国内第一份小程序TOP100榜单，摩拜单车成为全榜第一。前5名小程序分别是摩拜单车、王卡申请助手、腾讯视频、拼多多、蘑菇街女装特卖。小程序指数TOP100中工具类占比36%。此外，在小程序指数TOP100中，互联网企业占比73.6%。

阿拉丁数据统计平台小程序TOP100榜单（部分）

在2017年12月28日，阿拉丁数据统计平台的小程序总榜日榜TOP5为红包店、拼多多、头脑王者、wifi密码查看器官方版和电影演出票儿。头脑王者也是日榜TOP10当中的唯一一款游戏，这是一款智力PK类的小游戏，还提供排行榜。

如果从最新的12月18日-24日周榜来看，TOP30也只仅有两款游戏，除了王者头脑，另外一款趣测啦排名29位，这是一款提供性格、心理、情感、星座等各类测试的游戏小程序。可以说，游戏在小程序中拥有巨大的增长空间。

《飞机大战》说明，玩法简单、竞技性强的游戏更加受到容易欢迎，“打飞机、晒成绩”成为微信打招呼的标配。但这款游戏很快就被遗忘。对于游戏小程序来说，体量轻、玩法简单是优势，但是也意味着要牺牲很多东西，比如难以加入更多的关卡，难以提供持续的可玩性。用户的热乎劲过去也就流失了。只有晒成绩这一社交元素，也难以提供持续性的分享诱惑力。

而微信团队也吸取了当时的教训，在小游戏中引入更多互动性强和可以多人加入的小游戏。除了今天刷屏的“跳一跳”之外，微信还公布了其他17个入选首批开放名单的小游戏，其中棋牌类5个，休闲类10个。这类游戏的共性就是支持多人游戏、拥有竞技性和社交属性。

另外，安卓端的小游戏已经在测试少量游戏商品内购，虽然iOS端暂不支持。但是大规模支持游戏内购，是迟早的事情，对于小程序小游戏开发者来说，这是一种非常直接的激励机制。

如果说金钱回报还有点远，那么在最新版本的微信中，小程序的入口被提到了最前面。首屏直接下拉，就会出现最近使用过的小程序。这个对于开发者来说，也是很大的吸引力了，也在一定程度上弥补了小程序依然无法分享至朋友圈的遗憾。

当时张小龙曾说过，希望做一个“让人用完就走的产品。”但很明显，现在微信要做成一个消耗完你所有时间的产品，让你把碎片化的时间也尽可能留在微信上。

小程序，要狂奔了。