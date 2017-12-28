《逐梦演艺圈》重新定档春节，这俩月发生的事比电影精彩多了

2017年9月22日，电影《逐梦演艺圈》首次上映。

结果这部18位主演、11条叙事线的青春片恶评如潮，豆瓣评分2.0，上映四天后便被迫撤档。

其官方微博给豆瓣发交涉函，声称「一个青年导演花十二年心血认认真真给中国拍电影，被豆瓣一天毁了」，并向几位自媒体人发了律师函。

12月25日，电影《逐梦演艺圈》官方宣布已重新定档2018年大年初一。

同时担任电影制片人、出品人、编剧和主演的毕志飞导演，现在又亲自绘制了电影海报、亲自演唱了自己为SNH48作词作曲的主题曲《逐梦演艺圈》。

这部曾被骂到撤档、现在又重新定档大年初一的《逐梦演艺圈》，在这三个月里其实一点没消停，戏份很足。

如果把这些破事拍成电影，可能都比《逐梦演艺圈》本身精彩。

01 忙着接受采访

电影撤档后的这段时间里，毕志飞在自己的微博和公众号发布了多篇长文，出稿字数远超我在品玩的KPI：

10月6日，发布5000字长文《又一次哭笑不得！！我的博士论文被关注了》； 10月29日，发布1000字微博推荐自己的自传，并转发抽奖50人，获得198个转发； 11月9日，发布13000字长文《关于电影<纯洁心灵·逐梦演艺圈>专家研讨会与大学路演的事实真相》； 11月28日，发布9000字长文《关于电影<纯洁心灵·逐梦演艺圈>，网络盛传的九大谣言》；

此外，毕志飞还先后接受了橘子电影、窑三乌等媒体的专访，且在专访中表达的内容非常一致：我的电影太过创新，是普通人欣赏能力不够。

在这些访谈中，毕志飞曾多次说到贾樟柯、陈凯歌和李安等知名导演。他认为自己的电影就像陈凯歌的《无极》、贾樟柯的《三峡好人》一样，是非常超前和高端的叙事手法，现在的观众们还无法接受。

「如果我是个大师，大家也不会怀疑。我是个新人导演，他们会认为这是个大烂片。」毕志飞在接受窑三乌的采访时说到。

02 忙着录主题曲

12月12日，导演毕志飞还亲自录制了一版《逐梦演艺圈》，并发微博说自己最初的梦想是一名歌手。

视频在这里，请用心聆听，嘻嘻。

这首歌刚出来的时候，可以说是SNH48粉丝听了想报警、正常人听了失聪。当时在网易云音乐上，热门评论都是在表达因好奇点进来之后，而对算法推荐产生的恐惧：

向网易云程序员们解释一下我只是个凑热闹的千万不要给我推这种歌 希望网易云音乐能出个「Diss」功能，被「Diss」过的歌曲类型一辈子都别推给我

除了魔性的编曲，结巴型歌词也被网友吐槽，比如第一句的歌词「逐梦逐梦逐梦演艺圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈圈」。

毕志飞解释说，这里的有 12 个「圈」是因为共有16 名 SNH48 成员演唱，加上前面「逐梦」和「演艺」，就可以实现 16 个人每人唱一个词。

《逐梦演艺圈》的制作费2500万，其中制作成本为500-600万，宣发经费1900万。这部电影有18个主角，但全都是没演过戏、不用给酬劳的学生，更像是「群像式的演员阵容」。所以毕志飞想要找一个明星组合来演唱主题曲。

在接受橘子娱乐的采访时，毕志飞表示自己原本打算请EXO，但请不到。

03 忙着画海报

12月8日，《逐梦演艺圈》还曾在微博和公众号征集海报设计。给设计者提供的回报包括片方授予的「电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》新媒体海报设计师」荣誉证书、毕志飞亲笔签名的自传，和一份电影纪念品。

没有钱。

12月25日，在宣布重新定档日期的微博里，《逐梦演艺圈》果然晒出了一份全新的定档海报。「海报」的内容，就是下面这张22个汉字使用了3种彩色笔的图片：

其官方微博还在评论中写道，由于之前已被淘汰的旧海报被大量传播，现在设计部门已经集体「辞职罢工」。再加上电影预算紧张，所以这次的海报是有导演亲自设计、亲自制作。

不知道是不是先前征集到的海报都不满意。

浓浓Word艺术字风格的旧海报

在评论区里，网友们纷纷猜测这部经费不足、导演身兼数职的电影，有可能连微博也是导演本人发的。

04 忙着被鼓舞

《逐梦演艺圈》上一轮传播时，有一段在中国电影资料馆举办的电影研讨会视频流出。视频里，所有研讨人员都对电影《逐梦演艺圈》评价极高，遭到网友们的群嘲。

事实上，研讨会只是租用了场地，与中国电影资料馆没有任何关系。

更重要的是，研讨会上的专家学者大多都习惯先一顿猛夸、再来一个「但是」的说话艺术。然而，由于「视频时长」的原因，《逐梦演艺圈》把后半段内容剪掉了，只留下了前面猛夸的部分。

在毕志飞的自传《纯洁心灵》里，他说这场去年11月的研讨会上收获的好评让他信心倍增。

事后，参与研讨会的专家之一赵葆华接受新浪娱乐采访，并表示当时的与会人员表达了肯定之后也提出了建议，说现在片方发出来的内容「把我们提的不足和缺点都删掉了，不客观」。

毕志飞晒出的鼓励

05 忙着发律师函

发律师函、起诉和要赔偿这三件事，毕志飞导演现在应该非常娴熟了。

2016年10月20日，毕志飞给SNH48发函，催促对方录制主题曲； 2016年11月8日，毕志飞正式向朝阳区人民法院起诉SNH48经纪公司，并索赔300万； 2017年9月22日，毕志飞向豆瓣发交涉函，声称豆瓣一天毁了这位年轻导演十二年的心血，要求道歉； 2017年10月19日，毕志飞向朝阳区人民法院提起诉讼，指控公众号「枪稿」侵犯其名誉权并索赔22万； 2017年10月24日，毕志飞向公众号「桃桃淘电影」发送律师函，称其造成了电影出品方和投资人的名誉和经济损失。

值得注意的是，今年 9 月上映的 4 天里，《逐梦演艺圈》的总票房约 220 万。如果上述索赔能够成功，《逐梦演艺圈》就能完美实现营收翻倍。

最后，我们来回顾现在已经定档大年初一的部分电影名单：

梁朝伟、井柏然和白百合的《捉妖记2》，王宝强和刘昊然的《唐人街探案2》，郭富城、冯绍峰和赵丽颖的《西游记女儿国》，林超贤和张译的《红海行动》，以及毕志飞的《逐梦演艺圈》。

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