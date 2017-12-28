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8部门发文：要求严格规范网络游戏市场管理

2017-12-28 20:37:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月28日消息 据新华社报道，为营造清朗网络空间，有效保护青少年身心健康，推动我国网络游戏健康有序发展，近日，中共中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、教育部、公安部、文化部、国家工商总局、国家新闻出版广电总局联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》(以下简称《意见》)，部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治。

《意见》指出，近年来，我国网络游戏快速发展，内容形式不断丰富，市场规模不断扩大，成为广大人民群众休闲娱乐的重要方式，对于促进互联网技术应用、丰富人们精神文化生活、推动我国数字经济发展发挥了积极作用。同时必须看到，我国网络游戏文化内涵缺失问题较为突出，部分游戏格调不高，存在低俗暴力倾向，个别作品歪曲历史、恶搞英雄，价值观念出现偏差，触碰道德底线。网络游戏沉迷问题较为突出，对一些青少年身心健康造成危害，产生负面社会影响。市场经营行为问题较为突出，部分企业主体责任缺失，低俗营销、诱导消费现象严重，用户权益保护不力，无序竞争时有发生，私服外挂等侵权盗版行为屡禁不绝。网络游戏系统安全、用户信息安全问题较为突出，个人信息泄露、账号非法交易现象较为普遍。同时，管理体制机制与市场发展还不完全匹配，相关法律法规还不够健全，方式手段还不够完善，纠错惩戒不足以形成震慑。

《意见》从统一思想认识、强力监管整治、落实主体责任、加强制度保障、加强教育引导、加强监督举报等六个方面，对集中规范整治作出了全面部署。《意见》强调，各相关部门要迅速开展全面排查，重点排查用户数量多、社会影响大的网络游戏产品，对价值导向严重偏差、含有暴力色情等法律法规禁止内容的，坚决予以查处；对内容格调低俗、存在打擦边球行为的，坚决予以整改；对未经许可、擅自上网运营的，坚决予以取缔；对来自境外、含有我国法律法规禁止内容的，坚决予以阻断。所有网络游戏企业都要认真进行自查自纠，自觉抵制和清除不良内容。影响力大的游戏企业要带好头、作表率。

为推动此次集中整治取得实际成效，欢迎人民群众对网络游戏违法违规行为进行监督举报，有关部门将依法依规对举报线索进行核查处理。

全国文化市场举报电话：12318，举报平台：www.12318.gov.cn。

中国互联网违法和不良信息举报中心电话：12377，举报平台：www.12377.cn。

网络违法犯罪举报网站：www.cyberpolice.cn。

消费者投诉举报电话：12315。

全国“扫黄打非”工作小组办公室举报电话：010-65212870，在线举报微信公众号：“扫黄打非”。

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关键词：网络游戏手游

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