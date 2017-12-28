大飞机不好卖，空客A380说不定就快要停产了

今年是空客A380这架全球载客量最大的客机诞生的十周年。

但是这十年，却并未能为这个航空业的超级巨无霸带来期待中的辉煌。尽管2007年在新加坡航空的首次亮相令人惊艳，但A380的商业化之路一直非常坎坷。

12月27日，路透社援引知情人士的消息称，如果空中客车公司未能成功拿下阿联酋航空的一笔关键订单，A380可能会面临停产。

（图片来自：美联社）

事实上，这已经不是A380第一次被传要停产了。早在2014年12月11日，由于销量未达预期，空客公司发布了当年的盈利预警，当日股价随即出现了6年来最大的单日跌幅。当时彭博社就曾在报道中指出，A380最早或将于2018年停产。

眼看几年过去了，当时的“预言”也几乎快要成真。有消息称，空客和阿联酋航空之间最新一笔包含36架飞机总值约160亿美元的合约，在上个月的时候破裂。虽然双方重新开启了谈判，但目前仍没有太大的回暖迹象。

目前，空客和阿联酋航空方面暂时还未就此事发表评论，但知情人士表示，由于市场反应冷淡，这个逐渐关停A380生产线的计划，可能并非空穴来风。

只剩一位“救世主”？

虽然说着可能要停产，但距离A380完全“断供”可能还有很长一段时间。

根据路透社的估算，如果以现在的生产效率计算，空客目前手上已经拿到的A380订单，至少还可以继续维持十年的生产。

而帮助A380“续1秒”的，正是来自迪拜的土豪航司——阿联酋航空。

从A380上线开始，阿联酋航空就一直是它的忠实拥簇。在目前A380所有的订单中，来自阿联酋航空的差不多占总量的40%。

（阿联酋航空在今年迎来自己的第100架A380，图片来自：The National）

阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克（Tim Clark）曾经对外宣称：

这是一架了不起的飞机！如果航空公司不相信他们能填满一架A380，那就是他们的商业模式有问题。……只要我还在，我就会一直为A380奋战。世界需要（这样的飞机）。

毋庸置疑，阿联酋航空是目前世界上唯一一家把空客A380作为公司全球发展战略核心的航司。为了将迪拜打造为一个国际旅游胜地和航空枢纽，阿联酋航空向空客订购了143架A380，他们认为，只有这种载客量大的飞机才能够满足日益增长的游客数。

双层甲板设计、宽敞安静的机舱、巨大的侧翼以及四个引擎所带来的超快上升速度，都让A380的乘坐体验达到了一个非常舒适的级别，这也让它成为目前大型客机中最具有吸引力的一个。

（图片来自：阿联酋航空）

不过对于买家——各大航司而言，评价的标准可就不太一样了。刨除昂贵的售价之外，这个大家伙的运营成本也不一般：四个引擎虽然速度快，但烧起油来也绝不含糊；过大的体积对乘客流量和机场设施有更高的要求，国际上只有少数航司的航线流量可以平衡它所带来的巨大飞行开支。

（图片来自：Aircraft Info）

正因为如此，A380的客户群体一向都很窄。除了阿联酋航空之外，很多航司一直对它兴趣不大，波音的大本营美国就无一人采购。就连乘客流量大户中国，目前也仅有南航一家采购了A380。

而就算是已经下单了的航司，也有后来反悔又取消订单的。比如联邦快递就曾取消了30亿美元的A380大单，转而买了10架波音777。

被高估了的大飞机

冰冻三尺，非一日之寒。产能不足所造成的交付拖延是影响A380销量的一个重要问题，对市场的判断出现偏差更是致命性的原因。

按照空客的想法，未来，随着乘客数量的增加，解决因航班激增而造成跑道拥挤的最佳方案，就是使用A380这样的大飞机来串联主要的航空枢纽，再通过中小型飞机转机来分流。

但他们的这种判断和预测，并没能抓住乘客们的心。在经济条件许可的前提下，很多人更愿意选择方便的直航，而非耗时耗力的转机。

（图片来自：网络）

而对航司而言，放弃大飞机的理由就更充分了。无论是出于飞行成本控制的考虑，还是在航程设置上的灵活机动性，中小型客机都更具有竞争优势。

这一点不只体现在空客A380身上，老对手波音也同样面临大型飞机滞销的问题。根据《纽约时报》今年6月的报道，受到销售放缓的压力，波音的777大型飞机已经开始减产，而787、737等中小型飞机销量则屡创记录。

从这个趋势来看，阿联酋航空的力挺简直就是一股清流了。

减产or停产？这是空客绕不过去的坎

如今，就连空客自己都开始推翻自己先前的看法了。空客公司首席财务官哈罗德·韦赫姆曾经公开表示，公司在开发A380上面投入巨大，但它的销售状况却远远无法达到预期，可能要到2018年才能收回成本。而这个“回本”，还被加上了一些“前提”：

除非我们能对它做一些更新，或者甚至停止生产。

第一种方法空客已经试过了。无论是改进了引擎的A380neo，还是升级降耗版的A380plus，它们虽然为大客户们带来了些许信心（比如阿联酋航空就很看好A380neo，新加坡航空业也刚刚对客舱进行了全新设计），但始终未能帮空客扭转颓势。

减产就这样成为了无奈之举。为了达到收支平衡，空客计划在2018年将A380的产量降低到12架，2019年8架，此后则降至6架/年。

但这样做也导致了一种矛盾产生。当空客为了收支状况而减产时，必然会影响到对客户——尤其是阿联酋航空这样的大客户的按时交付。后者需要空客维持产能，来确保自己之前的“投资”是值得且有效的。

要知道，这个A380曾经最大的支持者，最近也慢慢在倒向空客的老对手波音，他们对波音飞机的采购量连年上升。

总的来看，空客如今所面临的局面确实非常严峻。空客公司COO约翰·莱西（John Leahy）曾认为，2020年机场空间将会达到饱和，届时，A380这种大飞机会迎来增长期。但在航空业崇尚“小而美”的今天，不知道他所说的这一天到底什么时候才会来临。